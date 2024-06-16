Українська битва: B8 здобули вольову перемогу над Monte та вийшли у фінал CCT Europe S2

16 червня у півфіналі турніру CCT Season 2 Europe Series 5 з Counter-Strike 2 відбулось українське протистояння, у якому B8 (37) здобули перемогу над Monte (26).

Поєдинок завершився із загальним рахунком 2:1. Команда з Монастирища, перемогла на власному піку (Mirage) — 13:8. На другій карті (Nuke) B8 у напруженій боротьбі здолали суперників — 13:11. Третя та вирішальна карта (Ancient) пройшла за більш відчутної переваги B8 — 13:7.

CCT Season 2 Europe Series 5

Призовий фонд — $50,000

Півфінал

16 червня

B8 — Monte 2 :1 (8:13 Mirage, 13:11 Nuke, 13:7 Ancient)