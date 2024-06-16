Українська битва: B8 здобули вольову перемогу над Monte та вийшли у фінал CCT Europe S2
16 червня у півфіналі турніру CCT Season 2 Europe Series 5 з Counter-Strike 2 відбулось українське протистояння, у якому B8 (37) здобули перемогу над Monte (26).
Поєдинок завершився із загальним рахунком 2:1. Команда з Монастирища, перемогла на власному піку (Mirage) — 13:8. На другій карті (Nuke) B8 у напруженій боротьбі здолали суперників — 13:11. Третя та вирішальна карта (Ancient) пройшла за більш відчутної переваги B8 — 13:7.
CCT Season 2 Europe Series 5
Призовий фонд — $50,000
Півфінал
16 червня
B8 — Monte 2:1 (8:13 Mirage, 13:11 Nuke, 13:7 Ancient)
У фіналі B8 зустрінуться з переможцем пари Permitta (Польща) — 3DMAX (Франція).
Раніше ми повідомляли, що інша українська команда Navi познущалась з російської Virtus.pro у півфіналі BLAST Premier: Spring Final.