Усі призові підуть на ЗСУ: українська команда TNL стала чемпіоном турніру, який спонсорували росіяни

Українська кіберспортивна організація Team Next Level стала переможцем онлайн-турніру The Proving Grounds Season 1.

У фіналі команда обіграла fnatic, у складі яких виступають одразу двоє українців: Дмитро "jambo" Семера та Родіон "fear"Смик. Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

TNL мінімально поступилися на власному виборі Ancient та були в кроці від поразки на Train (пік суперника) програючи 11:6, але зуміли перевести гру в овертайми та вирвати перемогу. А вже на десайдері Mirage здобули розгромну перемогу.

The Proving Grounds Season 1, Counter-Strike 2

Онлайн-турнір, фінал

22 червня

Team Next Level (Україна) – fnatic (Велика Британія) 2:1 (11:13 Ancient, 22:20 Train, 13:5 Mirage)

За цю звитягу українська команда отримала від організаторів 38,5 тисяч доларів. Їх команда пожертвує на підтримку ЗСУ. Також шведська організація Ninjas in Pyjamas, що зупинилася у півфіналі, отримала 5,5 тисяч, які також підуть на допомогу Україні.

Команди ухвалили таке рішення, оскільки цей турнір організовує Exort, а головним його спонсором є російський букмекер BetBoom, який навіть відкривав точку в окупованому Криму.

Нещодавно українська кіберспортивна команда B8 відмовилась від участі у престижному турнірі FISSURE Playground 1 з CS2 через цього букмекера. Також причиною стало те, що в керівництві організаторів турніру виключно росіяни.

Нагадаємо, раніше CEO (директор) Passion UA Артемійс Рябовс пояснив, чому команда, власником якої є Олександр Зінченко, вирішила брати участь на турнірах з російськими спонсорами.