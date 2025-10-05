Необхідна перемога: українці дізналися наступних суперників на ESL Pro League Season 22

Українські кіберспортивні команди дізналися своїх суперників у третьому матчі другої стадії на престижному турнірі з Counter-Strike 2 – ESL Pro League Season 22.

Зокрема, найкраща українська команда NAVI зіграє проти французького колективу 3DMAX, а Inner Circle, яка напередодні повністю викупила українську команду TNL, зустрінеться з бразильською організацією Furia.

Обидві команди зіграють в сітці 1:1. Матчі розпочнуться об 14:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на Maincast. З результатами попередніх поєдинків можна ознайомитись за цим посиланням.

Зауважимо, що команди, які переможуть в цих матчах, будуть в кроці від виходу в наступний етап, а ті, хто програє, боротимуться за виживання. Для виходу далі треба здобути три перемоги. Клуб, що тричі програє, покине турнір.

ESL Pro League Season 22

Counter-Strike 2, стадія 2

Третій матч, 6 жовтня

14:00. Furia – Inner Circle

14:00. Natus Vincere – 3DMAX

Нагадаємо, напередодні кіберспортивна команда українського футболіста Олександра Зінченка Passion UA стала переможницею LAN-турніру з Counter-Strike 2 – Urban Riga Open Season 1, який проходив у Ризі, Латвія.