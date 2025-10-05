Українська правда
NAVI поступились росіянам, Inner Circle перемогли The MongolZ: результати українців на ESL Pro League Season 22

Олександр Булава — 5 жовтня 2025, 13:48
NAVI

Сьогодні, 5 жовтня, відбулися матчі другої стадії престижного турніру з Counter-Strike 2 – ESL Pro League Season 22. Свої матчі зіграли команди українців.

Зокрема, найкраща українська команда Natus Vinсere поступилась Falcons, в основі якої грають четверо гравців з російським паспортом. Результат матчу – 0:2. Спершу NAVI не змогли нічого протиставити на мапі Nuke, а також програли Ancient.

Inner Circle, яка напередодні повністю викупила українську команду TNL, здобула свою першу перемогу на даній стадії турніру, перемігши The MongolZ – 2:0.

ESL Pro League Season 22
Counter-Strike 2, стадія 2
Другий матч, 5 жовтня

The MongolZ – Inner Circle 0:2

NAVI – Falcons 2:0

Нагадаємо, напередодні кіберспортивна команда українського футболіста Олександра Зінченка Passion UA стала переможницею LAN-турніру з Counter-Strike 2 – Urban Riga Open Season 1, який проходив у Ризі, Латвія.

