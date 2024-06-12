NAVI зіграють проти Astralis у першому матчі BLAST Premier: Spring Final

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (6) зіграє проти данської Astralis (7) у першому матчі групи А на престижному турнірі з Counter-Strike 2 BLAST Premier: Spring Final.

Поєдинок відбудеться у середу, 12 червня, у форматі Во3. Початок — о 16:30 за київським часом.

Також у групу А потрапила FAZE (3) із європейським складом та SAW (28), за яких виступають португальські гравці.

BLAST Premier: Spring Final

Англія, Лондон

Призовий фонд — $200,000

Півфінал верхньої сітки, група А

12 червня

Natus Vincere (Україна) — Astralis (Данія)

Турнір триватиме з 12 по 16 червня у Лондоні. За 200 тисяч доларів призових за перемогу та кваліфікацію на BLAST Premier World Final 2024 боротимуться 8 команд.

Зазначимо, що за склад Navi з CS 2 виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна)

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва)

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)

Міхай "iM" Іван (Румунія)

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна)

Напередодні Navi поступилися Heroic та вилетіли з IEM Dallas-2024.