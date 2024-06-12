NAVI зіграють проти Astralis у першому матчі BLAST Premier: Spring Final
Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (6) зіграє проти данської Astralis (7) у першому матчі групи А на престижному турнірі з Counter-Strike 2 BLAST Premier: Spring Final.
Поєдинок відбудеться у середу, 12 червня, у форматі Во3. Початок — о 16:30 за київським часом.
Також у групу А потрапила FAZE (3) із європейським складом та SAW (28), за яких виступають португальські гравці.
BLAST Premier: Spring Final
Англія, Лондон
Призовий фонд — $200,000
Півфінал верхньої сітки, група А
12 червня
Natus Vincere (Україна) — Astralis (Данія)
Турнір триватиме з 12 по 16 червня у Лондоні. За 200 тисяч доларів призових за перемогу та кваліфікацію на BLAST Premier World Final 2024 боротимуться 8 команд.
Зазначимо, що за склад Navi з CS 2 виступають два українці, литовець, румун та фін:
- Валерій "b1t" Ваховський (Україна)
- Юстінас "jL" Лекавічус (Литва)
- Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)
- Міхай "iM" Іван (Румунія)
- Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)
- Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна)
Напередодні Navi поступилися Heroic та вилетіли з IEM Dallas-2024.