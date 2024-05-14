Рейтинг HLTV: NAVI та Monte продемонстрували регрес
Один із провідних веб-сайтів у спільноті Counter-Strike — HLTV — опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2.
Команда з України Natus Vincere втратила дві позиції, вибула з топ-3 й наразі посідає четверту сходинку, а інший іменитий український колектив Monte опустився на три позиції — 27.
Європейський склад Faze продовжує очолювати рейтинг. Друге місце тепер посідає MOUZ, а на третє перемістилася Vitality.
Зміну рейтингу пройшли після ESL Pro League Season 19, де в фіналі MOUZ розгромили Vitality.
Рейтинг HLTV
Нагадаємо, NAVI поступилися FaZe у другому раунді плей-оф ESL Pro League Season 19. Раніше Monte зазнали поразки від найкращої команди світу.
Напередодні український футболіст Євген Коноплянка заснував свою кіберспортивну команду.