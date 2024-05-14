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Рейтинг HLTV: NAVI та Monte продемонстрували регрес

— 14 травня, 08:32
Рейтинг HLTV: NAVI та Monte продемонстрували регрес

Один із провідних веб-сайтів у спільноті Counter-Strike — HLTV — опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2.

Команда з України Natus Vincere втратила дві позиції, вибула з топ-3 й наразі посідає четверту сходинку, а інший іменитий український колектив Monte опустився на три позиції — 27.

Європейський склад Faze продовжує очолювати рейтинг. Друге місце тепер посідає MOUZ, а на третє перемістилася Vitality.

Зміну рейтингу пройшли після ESL Pro League Season 19, де в фіналі MOUZ розгромили Vitality.

Рейтинг HLTV

(оновлено 13 травня 2024 року)
1. (1) Faze - 982
2. (3) MOUZ - 947
3. (6) Vitality - 745
4. (2) Natuse Vincere - 723
5. (5) G2 - 591
6. (4) Spirit - 430
7. (8) Astralis - 273
8. (11) Complexity - 331
9. (9) Virtus Pro - 309
10 (7) Eternal Fire - 294
...
27. (24) Monte - 89
44. (47) B8 - 32
63. (67) Passion UA - 16
71. (62) Blessed - 15
88. (86) ECF 10

Нагадаємо, NAVI поступилися FaZe у другому раунді плей-оф ESL Pro League Season 19. Раніше Monte зазнали поразки від найкращої команди світу.

Напередодні український футболіст Євген Коноплянка заснував свою кіберспортивну команду.

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