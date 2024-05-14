Рейтинг HLTV: NAVI та Monte продемонстрували регрес

Один із провідних веб-сайтів у спільноті Counter-Strike — HLTV — опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2.

Команда з України Natus Vincere втратила дві позиції, вибула з топ-3 й наразі посідає четверту сходинку, а інший іменитий український колектив Monte опустився на три позиції — 27.

Європейський склад Faze продовжує очолювати рейтинг. Друге місце тепер посідає MOUZ, а на третє перемістилася Vitality.

Зміну рейтингу пройшли після ESL Pro League Season 19, де в фіналі MOUZ розгромили Vitality.

Рейтинг HLTV

(оновлено 13 травня 2024 року)

1. (1) Faze - 982

2. (3) MOUZ - 947

3. (6) Vitality - 745

4. (2) Natuse Vincere - 723

5. (5) G2 - 591

6. (4) Spirit - 430

7. (8) Astralis - 273

8. (11) Complexity - 331

9. (9) Virtus Pro - 309

10 (7) Eternal Fire - 294

...

27. (24) Monte - 89

44. (47) B8 - 32

63. (67) Passion UA - 16

71. (62) Blessed - 15

88. (86) ECF 10

Нагадаємо, NAVI поступилися FaZe у другому раунді плей-оф ESL Pro League Season 19. Раніше Monte зазнали поразки від найкращої команди світу.

Напередодні український футболіст Євген Коноплянка заснував свою кіберспортивну команду.