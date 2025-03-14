NAVI поступились The MongolZ та покинули ESL Pro League Season 21

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (3) зазнала поразки від The MongolZ (6) у першому ж матчі плейоф одного з найбільших турнірів весняного сезону з Counter-Strike 2 – ESL Pro League Season 21.

Зустріч завершилась з рахунком 2:0. Монголи впевнено переграли "народжених перемагати" на обох картах. Спочатку забрали вибір NAVI Mirage з рахунком 13:6, а потім повторили розгром на власному піку Ancient.

ESL Pro League Season 21

Стокгольм, Швеція

Призовий фонд – $1,000,000

1/4 фіналу, 14 березня

Natus Vincere (Україна) – The MongolZ (Монголія) 2:0 (Mirage 6:13, Ancient 6:13)

На шляху до плейоф Natus Vincere сенсаційно поступились португальській SAW, що займає 21-й рядок рейтингу HLTV.org. Після цього "народжені перемагати" виявилися сильнішими за китайський колектив TYLOO та бразильський paiN.

NAVI підійшли до змагання, як чинний чемпіон EPL. У вересні "Народжені Перемагати" здобули видовищну перемогу над Eternal Fire (3:2) у гранд-фіналі минулого сезону.

Зазначимо, що чемпіонат проходить у Стокгольмі з 7 по 16 березня, а призовий фонд складає 1 млн доларів.

Нагадаємо, у лютому NAVI програли російському колективу Spirit (1) у матчі за вихід у фінал престижного турніру з Counter-Strike 2 IEM Katowice 2025.