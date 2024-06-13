NAVI перемогли Faze і вийшли у півфінал BLAST Premier: Spring Final

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (6) перемогла європейський склад Faze (7) у фіналі верхньої сітки групи А на престижному турнірі з Counter-Strike 2 BLAST Premier: Spring Final.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. На першій карті Dust2 (вибір NAVI), попри рівний початок, гра завершилася розгромом. Перемогу з рахунком 13:5 здобули українці.

Другою мапою був Nuke, і на ньому із самого початку відчувалася домінація Faze і перша половина не залишала шансів на інтригу (3:9). Українці спробували камбекнути, проте занадто відпустили суперника (9:13).

Тож все вирішувалося на Mirage. І ця мапа була продовженням минулої — також впевнений початок від Faze, які забрали 7 перших раундів поспіль. Але цього разу NAVI вже змогли вирвати перемогу, яка дозволила команді вийти у півфінал турніру.

BLAST Premier: Spring Final

Англія, Лондон

Призовий фонд — $200,000

Фінал верхньої сітки, група А

13 червня

Natus Vincere (Україна) — Faze (Європа) 2:1 (13:5 Dust2, 9:13 Nuke, 13:11 Mirage)

У минулому матчі "народжені перемагати" впевнено здолали данську Astralis (7).

Зазначимо, що турнір триває з 12 по 16 червня у Лондоні. За 200 тисяч доларів призових за перемогу та кваліфікацію на BLAST Premier World Final 2024 боротимуться 8 команд.

Напередодні Natus Vincere поступилися Heroic та вилетіли з IEM Dallas-2024.