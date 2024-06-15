NAVI познущалися з російської Virtus.pro у півфіналі BLAST Premier: Spring Final
Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (6) перемогла російську команду Virtus.pro (9) у півфіналі престижного турніру з Counter-Strike 2 BLAST Premier: Spring Final.
Поєдинок завершився з рахунком 2:0. На першій карті Anubis (вибір NAVI), українці познущалися із суперника, віддавши у першій половині лише один раунд, і впевнено дотиснули суперника (13:4).
Другою мапою був Mirage, і на ньому була вже більш рівна гра, проте "народжені перемагати" у другій половині поєдинку показали впевнену гру і пройшли у фінал.
Зазначимо, що за склад Navi з CS 2 виступають два українці, литовець, румун та фін:
- Валерій "b1t" Ваховський (Україна)
- Юстінас "jL" Лекавічус (Литва)
- Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)
- Міхай "iM" Іван (Румунія)
- Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)
- Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна)
BLAST Premier: Spring Final
Англія, Лондон
Призовий фонд — $200,000
Півфінал, 13 червня
Natus Vincere (Україна) — Virtus.pro 2:0 (13:4 Anubis, 13:9 Mirage)
У фіналі українці зустрінуться із ще однією російською командою Spirit (5), які напередодні переграли Vitality (2).
Нагадаємо, у минулому матчі "народжені перемагати" у важкому матчі перемогли Faze (3), а потім впевнено здолали данську Astralis (7).
Напередодні Natus Vincere поступилися Heroic та вилетіли з IEM Dallas-2024.