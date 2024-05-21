Monte зіграють проти Sangal у півфіналі RES Regional Series 4 Europe

Українська кіберспортивна команда Monte (26) зіграє проти європейського складу Sangal (48) у півфіналі онлайн-турніру RES Regional Series 4 Europe з Counter-Strike 2.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 21 травня. Початок — о 15:00 за київським часом.

Зазначимо, що вихід у півфінал вже гарантував команді з Монастирища 12,5 тисяч доларів призових. У разі перемоги на турнірі колектив отримає 50 тисяч.

RES Regional Series 4 Europe

Призовий фонд — $100,000

Онлайн-турнір, півфінал

21 травня

Monte (Україна) — Sangal (Європа) 2:1

Нагадаємо, у чвертьфіналі українці взяли реванш у Sashi з Данії, яким напередодні поступилися в 1/2 фіналу Elisa Invitational Spring 2024.

У свою чергу Sangal впевнено перемогли російську Parivision.