Команда блогера Слобоженка виграла турнір з CS2
Давид "Dawy" Бібік
Телеграм-канал IC Esports
Українська кіберспортивна команда Inner Circle, власником якої є одіозний блогер Олександр Слобоженко, здобула перемогу на турнірі Digital Crusade Super DraculaN Season 1 з Counter-Strike 2, що відбувся в Бухаресті, Румунія.
У фіналі змагань команда, що складається з п'яти українців, переграла болгарський колектив Acend з рахунком 3:1.
На першій мапі Mirage болгари здобули мінімальну перемогу 13:11, однак надалі IC не віддали жодної карти супернику.
На власному піку Dust2 українці в напруженій боротьбі, однак зуміли перемогти, а на Overpass та Ancient супротиву майже не відчули – 13:8 на обох завершальних мапах.
Завдяки цій перемозі Inner Circle Здобули 60 тисяч доларів призових, а також піднялись на 27 сходинку у світовому рейтингу.