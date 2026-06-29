Команда блогера Слобоженка виграла турнір з CS2

Українська кіберспортивна команда Inner Circle, власником якої є одіозний блогер Олександр Слобоженко, здобула перемогу на турнірі Digital Crusade Super DraculaN Season 1 з Counter-Strike 2, що відбувся в Бухаресті, Румунія.

У фіналі змагань команда, що складається з п'яти українців, переграла болгарський колектив Acend з рахунком 3:1.

На першій мапі Mirage болгари здобули мінімальну перемогу 13:11, однак надалі IC не віддали жодної карти супернику.

На власному піку Dust2 українці в напруженій боротьбі, однак зуміли перемогти, а на Overpass та Ancient супротиву майже не відчули – 13:8 на обох завершальних мапах.

Завдяки цій перемозі Inner Circle Здобули 60 тисяч доларів призових, а також піднялись на 27 сходинку у світовому рейтингу.