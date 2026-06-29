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Команда блогера Слобоженка виграла турнір з CS2

Станіслав Лисак — 29 червня 2026, 19:00
Команда блогера Слобоженка виграла турнір з CS2
Давид "Dawy" Бібік
Телеграм-канал IC Esports

Українська кіберспортивна команда Inner Circle, власником якої є одіозний блогер Олександр Слобоженко, здобула перемогу на турнірі Digital Crusade Super DraculaN Season 1 з Counter-Strike 2, що відбувся в Бухаресті, Румунія.

У фіналі змагань команда, що складається з п'яти українців, переграла болгарський колектив Acend з рахунком 3:1.

На першій мапі Mirage болгари здобули мінімальну перемогу 13:11, однак надалі IC не віддали жодної карти супернику.

На власному піку Dust2 українці в напруженій боротьбі, однак зуміли перемогти, а на Overpass та Ancient супротиву майже не відчули – 13:8 на обох завершальних мапах.

Завдяки цій перемозі Inner Circle Здобули 60 тисяч доларів призових, а також піднялись на 27 сходинку у світовому рейтингу.

Counter-Strike 2 Inner Circle

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