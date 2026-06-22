IEM Cologne Major 2026 став найпопулярнішим турніром Counter-Strike 2

Кіберспортивний турнір IEM Cologne Major 2026 став найпопулярнішим Мейджором з Counter-Strike в історії.

Пік сягнув позначки 2 750 036 глядачів на фінальному поєдинку змагання між Falcons з Саудівської Аравії та бразильською Furia.

Попереднім лідером був PGL Major Stockholm 2021 року, у якого пік глядачів був 2 748 434 людини.

Найпопулярніші мейджори з Counter-Strike 2

IEM Cologne Major 2026 – 2 750 036 PGL Major Stockholm 2021 – 2 748 434 PGL Major Antwerp 2022 – 2 113 610 PGL Major Copenhagen 2024 – 1 853 954 BLAST.tv Austin Major 2025 – 1 789 038

Нагадаємо, що Falcons вперше в історії стали чемпіонами Мейджора. Вони обіграли Furia з рахунком 3:0 по мапах.

Зауважимо, що Falcons на шляху до трофея обіграли всіх фаворитів на трофей – у груповому етапі здолали NAVI, у чвертьфіналі сенсаційно вибили Vitality, а у півфіналі здолали росіян зі Spirit.