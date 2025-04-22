NAVI несподівано поступилися Falcons та впали в нижню сітку IEM Melbourne 2025

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (5 місце світового рейтингу) зазнала поразки в межах престижного LAN-турніру з Counter-Strike 2 – IEM Melbourne 2025.

Суперником була організація з Саудівської Аравії (9), яка нещодавно здійснила один з найгучніших трансферів у кіберспорті. Гра відбувалася в форматі best of 3 та завершилася з рахунком 2:1.

На першій мапі Inferno, яка була вибором "орлів" NAVI провалили початок гри, програвши 7:1 по ходу першої половини. Проте далі "народжені перемагати" розпочали свій камбек та дотисли суперника в другій половині – 13:9.

Дзеркальною вийшла друга карта Mirage, яку обирали представники української організації. Тепер хороший старт продемонстрували NAVI, вигравши першу половину з рахунком 9:3, однак далі "орли" зібралися та вирвали перемогу з мінімальним рахунком 13:11.

На вирішальній мапі Dust 2 NAVI, як-то кажуть, на сервер не зайшли. 8:4 перша половина та жодного раунду за захист і "народжені перемагати" впали до нижньої сітки групового етапу.

IEM Melbourne 2025

Мельбурн, Австралія

Призовий фонд – $1 000 000

Груповий етап, група B, другий матч, 22 квітня

Natus Vincere (Україна) – Falcons (Саудівська Аравія) 1:2 (13:9 Inferno, 11:13 Mirage, 5:13 Dust 2)

Наступним суперником української організації стане команда FlyQuest з Австралії. Зауважимо, для виходу до плейоф NAVI тепер потрібно подолати нижню сітку групового етапу, вигравши дві серії поспіль.

Falcons своєю чергою зустрінуться з Vitality у фіналі верхньої сітки. Переможець цього протистояння гарантує собі вихід у півфінал турніру, команда, що програє вийде до 1/4 фіналу.

Напередодні завершився кваліфікаційний турнір в Європі на Austin Major 2025. На Мейджор вийшли дві українські команди – NAVI та B8.