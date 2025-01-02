Капітан команди Коноплянки, який не повернувся в Україну, покинув клуб

Гравець команди Євгена Коноплянки з кіберспортивної дисципліни Counter-Strike 2 kONO.ECF Ярослав "byr9" Буряк покинув клуб.

Про це повідомляє пресслужба колективу.

" Ми до вас з новинами, наші шляхи разом з Ярославом розійшлись. Ми вдячні тобі за самовідданість, лояльність та професіоналізм! В свою чергу ми бажаємо успіхів і досягнень нових висот", – йдеться у заяві kONO.ECF.

Зазначається, що команда разом з "byr9" здобула перемоги на United21 Season 16, United21 Season 18, United21 Season 24, ROG Summer Cup 2024, ROG Winter Cup 2024 та Justice Christmas Cup.

Нагадаємо, що в грудні розгорівся скандал через те, що Ярослав "byr9" Буряк та Захар "Polbandana" Сіледчук прийняли рішення не повертатися в Україну після чемпіонату світу в Саудівській Аравії. Сіледчук пояснив, що вирішив залишитися закордоном, щоб розвиватись у кар'єрі.

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Нагадаємо, що збірна України не змогла вийти у плейоф IESF World Championship 2024. Після турніру kONO.ECF припинила співпрацю з Polbandana. Замість нього в команду Коноплянки прийшов гравець, що під час повномасштабного вторгнення грав за білоруську Betera.