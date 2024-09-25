Astralis зманіпулювали правилами BLAST, що спричинило бойкот інших команд

Сьогодні, 25 вересня, у столиці Данії, Копенгагені, розпочнеться престижний турнір з дисципліни Counter-Strike 2 – BLAST Premier Fall Final 2024.

Однак змагання розпочалися не з традиційних фотосесій, спілкуванням зі ЗМІ та обговоренням фаворитів. Прогримів гучний скандал навколо переходу Каспера "cadiaN" Меллера на місце Александера "br0" Бро (що у свій час виступав за українську організацію Monte) в данській команді Astralis.

Річ у тім, що менеджмент найуспішнішого клубу в історії CS (команда виграла 4 Major-турінри поспіль) вирішив зманіпулювати правилами, заявивши, що "br0" захворів – це і дало право зареєструвати "cadiN" в останній момент перед початком турніру, після завершення терміну реєстрації гравців.

Однак це суперечило заяві агента Александера Бро, який стверджував, що він повністю здоровий і готовий до виступів, а пізніше портал HLTV заявив, що данський ксер тренується з ENCE, за який виступає український гравець Віктор "sdy" Оруджев.

Капітани семи команд-учасниць турніру зібралися разом та висловили протест через цю підозрілу заміну. Щоб привернути увагу громадськості до цього питання лідери своїх колективів та авторитетні гравці Рассел "Twistzz⁠" Ван Дулькен (Liquid), Алексі "⁠Aleksib" Віролайнен (NAVI), Марко "Snappi" Пфайффер (Falcons), Ден "apEX" Мадесклер (Vitality), Януш "Snax" Погожельський (G2) та Фінн "karrigan" Андерсен (FAZE) відмовилися брати участь у медіадні під приводом хвороби.

Another captain is missing 🔎



Aleksib didn't join the rest of NAVI for the media day photoshoot... pic.twitter.com/feBvbyb1Tk — HLTV.org (@HLTVorg) September 24, 2024

Також 34-річний "karrigan" передав відкритого листа з підписами семи з восьми капітанів, які змагатимуться на турнірі (лідер російського складу Team Spirit Леонід "chopper" Вишняков підписав лист, однак прийшов на медіадень). У ньому гравці виступили за чесність турніру, нагадуючи про два інших випадки на попередніх турнірах від BLAST, коли команди були змушені використовувати тренерів замість гравців, що не можуть доєднатися до команди через візові проблеми.

"Ми вважаємо, що до таких питань не можна ставитися легковажно", – йдеться в заяві.

BLAST вимагав додаткових роз'яснень від Astralis щодо ситуації, визнавши не ретельну перевірку данської команди, однак рішення турнірний оператор не змінив.

In this 2024 Fall Final case, we have been given no reason to question Astralis’ original statement to us and the decision to allow them to use an emergency substitute stands.



(6/6) — BLAST Premier 💥 (@BLASTPremier) September 24, 2024

Вже о 13:00 українська команда Natus Vincere розпочне свій шлях на вже яскравому турнірі зігравши проти організації з Судівської Аравії Falcons. Зазначимо, що у разі успішного проходження Falcons, українська команда вийде на переможця пари G2 – FAZE. У фіналі верхньої сітки переможець відправиться одразу до півфіналу, а програвший до 1/4. Поразка відправить NAVI до нижньої сітки, де вони матимуть шанс поборотися за вихід 1/4.

Підопічні Андрія "B1ad3" Городенського поборються на осінньому BLAST-турнірі за 200 000 доларів та путівку на BLAST Premier World Final 2024.

Напередодні "народженні перемагати" виграли інший престижний турнір у CS 2 – ESL Pro League Season 20, що проходив на Мальті. Після цього NAVI повернулися на першу сходинку рейтингу HLTV, обійшовши Vitality.