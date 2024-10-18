Команда Natus Vincere дізналася першого суперника на турнірі Blast World Final 2024
NAVI
Українська кіберспортивна організація Natus Vincere у межах 1 туру BLAST World Final 2024 зіграє проти данської команди Astralis.
Про це повідомляє Liquipedia.net.
Турнір буде проходити з 30 жовтня по 3 листопада у Сінгапурі. Призовий фонд – 1 млн доларів, з яких 500 тисяч дістанеться переможцю.
NAVI потрапили до групи А, де їх суперниками також будуть FaZe Clan та MOUZ.
Нагадаємо, що у фіналі IEM Rio 2024 cаме MOUZ були опонентами "народжених перемагати" у фіналі. Українська команда здобула перемогу у напруженому матчі.
У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:
- Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
- Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
- Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
- Міхай "iM" Іван (Румунія);
- Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
- Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).
Раніше "народжені перемагати" програли у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024, що проходив у Данії.