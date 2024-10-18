Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Кіберспорт

Команда Natus Vincere дізналася першого суперника на турнірі Blast World Final 2024

Руслан Травкін — 18 жовтня, 07:38
Команда Natus Vincere дізналася першого суперника на турнірі Blast World Final 2024
NAVI

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere у межах 1 туру BLAST World Final 2024 зіграє проти данської команди Astralis.

Про це повідомляє Liquipedia.net.

Турнір буде проходити з 30 жовтня по 3 листопада у Сінгапурі. Призовий фонд – 1 млн доларів, з яких 500 тисяч дістанеться переможцю.

NAVI потрапили до групи А, де їх суперниками також будуть FaZe Clan та MOUZ.

Нагадаємо, що у фіналі IEM Rio 2024 cаме MOUZ були опонентами "народжених перемагати" у фіналі. Українська команда здобула перемогу у напруженому матчі.

У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

  • Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
  • Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
  • Міхай "iM" Іван (Румунія);
  • Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
  • Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Раніше "народжені перемагати" програли у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024, що проходив у Данії.

Astralis Blast Premier Natus Vincere Кіберспорт Counter-Strike 2

Natus Vincere

NAVI лідирують за кількістю трофеїв з CS2 у 2024 році
Рейтинг HLTV: NAVI зберегли лідерство, Monte повернулися в топ 30
Гравець NAVI iM: Кожен трофей багато значить для нас
Natus Vincere зіграють проти німецької команди Mouz у фіналі IEM Rio 2024
Реваншу не буде: визначився суперник NAVI у фіналі IEM Rio 2024

Останні новини