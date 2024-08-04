NAVI поступилися Liquid на BLAST Premier Fall Groups 2024

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (1) зазнала поразки від міжнародного складу Liquid (14) у фіналі групового етапу турніру BLAST Premier Fall Groups 2024 з гри Counter-Strike 2.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь нідерландської організації. На першій мапі Nuke українці у першій половині забезпечили себе перевагою у 8 раундів, яку зі складнощами змогли реалізувати після зміни сторін.

Другою мапою став Anubis, на якому "народжені перемагати" розпочали дуже впевнено, однак у другій половині віддали свою перевагу після чого гра перейшла в овертайми, де сильнішими виявилися "рідкі.

На третій карті, Inferno, NAVI чудово розпочали та виграли першу половину з рахунком 9:3, однак за "атаку" українська команда показала дуже невпевнену гру, вигравши всього один раунд.

BLAST Premier Fall Groups 2024

Копенгаген, Данія

Призовий фонд — $190 000

Груповий етап, Група D

Фінал, 3 серпня

Liquid (Нідерланди) — Natus Vincere (Україна) 2:1 (9:13 Nuke, 16:14 Anubis, 13:10 Inferno)

Додамо, що команди зустрічалися між собою в фіналі верхньої сітки групового етапу, і тоді перемогу святкували Liquid.

Таким чином "рідкі" потрапили у BLAST Premier Fall Final 2024. Туди також вже потрапили російська Spirit, французька Vitality та німецька G2. Загалом братимуть участь 8 команд, які поборються за призовий фонд розміром 425 тисяч доларів.

"Народжені перемагати" зіграють з американською командою Complexity в матчі за 5-6 місце, яке також дарує путівку на BLAST Premier Fall Final 2024.

Зазначимо, що у складі NAVI виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Нагадаємо, напередодні NAVI стали переможцями Esports World Cup 2024. Також наприкінці березня "народжені перемагати" стали чемпіонами найпрестижнішого турніру з CS 2 — PGL Major Copenhagen 2024.