NAVI зіграють проти Falcons на старті BLAST Premier Fall Final 2024

Сьогодні, 25 вересня, у столиці Данії, Копенгагені, розпочнеться престижний турнір з дисципліни Counter-Strike 2 – BLAST Premier Fall Final 2024.

Склад української кіберспортивної організації Natus Vincere (1) проти організації з Судівської Аравії Falcons (16) на старті турніру.

Поєдинок розпочнеться о 13:00 за київським часом. Зазначимо, що у разі успішного проходження Falcons, українська команда вийде на переможця пари G2 – FAZE.

У фіналі верхньої сітки переможець відправиться до півфіналу, а програвший до 1/4. В разі поразки NAVI потраплять до нижньої сітки, де матимуть шанс поборотися за вихід у чвертьфінал.

BLAST Premier Fall Final 2024

Призовий фонд турніру складає $425 000, а чемпіон заробить $200 000 та путівку на BLAST Premier World Final 2024.

Зазначимо, що у складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Раніше "народжені перемагати" стали переможцями престижного турніру ESL Pro League Season 20, що проходив на Мальті, та знову очолили рейтинг HLTV.

Напередодні старту BLAST Premier Fall Final 2024 Прогримів гучний скандал навколо переходу Каспера "cadiaN" Меллера на місце Александера "br0" Бро (що у свій час виступав за українську організацію Monte) в данській команді Astralis.