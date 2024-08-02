Це ж було вже: NAVI знову перемогли BIG на BLAST Premier Fall Groups 2024

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (1) впевнено перемогла німецьку BIG (24) у фіналі нижньої сітки групового етапу турніру BLAST Premier Fall Groups 2024 з гри Counter-Strike 2.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0. На першій мапі Dust2 українці ще у першій половині забезпечили себе результатом, здобувши комфортну перевагу в 4 раунди, яку згодом без проблем реалізували.

Другою картою став Mirage, на якому "народжені перемагати" ще краще зіграли першу половину, після чого не віддали суперникам жодного раунду і закрили мапу з розгромним рахунком 13:3.

Зазначимо, що команди зустрічалися між собою в першому матчі цього турніру, і тоді рахунок та перебіг гри був ідентичним.

BLAST Premier Fall Groups 2024

Копенгаген, Данія

Призовий фонд — $190 000

Груповий етап, Група D

Фінал нижньої сітки, 2 серпня

Natus Vincere (Україна) — BIG (Німеччина) 2:0 (13:7 Dust2, 13:3 Mirage)

У фіналі групового етапу українці зіграють проти американської Liquid (14), яким вони поступилися у минулому матчі на турнірі. Зазначимо, що у складі NAVI виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Нагадаємо, напередодні NAVI стали переможцями Esports World Cup 2024. Також наприкінці березня "народжені перемагати" стали чемпіонами найпрестижнішого турніру з CS 2 — PGL Major Copenhagen 2024.