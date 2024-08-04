NAVI перемогли Complexity та вийшли у BLAST Premier Fall Final 2024

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (1) перемогла американську Complexity (11) у матчі за місце у BLAST Premier Fall Final 2024 з гри Counter-Strike 2.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0. На першій мапі Anubis українці невдало розпочали матч, проте змогли зрівняти рахунок у першій половині. А після зміни сторін "народжені перемагати" довели гру до перемоги.

Другою мапою став Nuke, на якому NAVI не залиншили суперникам жодного шансу, завершивши карту із загальним рахунком 13:6.

BLAST Premier Fall Groups 2024

Копенгаген, Данія

Призовий фонд — $190 000

Play-in, 3 серпня

Natus Vincere (Україна) — Complexity (США) 2:0 (13:11 Anubis, 13:6 Nuke)

Завдяки цій перемозі "народжені перемагати" потрапили у BLAST Premier Fall Final 2024, де, окрім української команди, також є російська Spirit, французька Vitality, німецька G2, данська Astralis та американська Liquid.

Загалом братимуть участь 8 команд, які поборються за призовий фонд розміром 425 тисяч доларів. Зазначимо, що у складі NAVI виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Нагадаємо, напередодні NAVI стали переможцями Esports World Cup 2024. Також наприкінці березня "народжені перемагати" стали чемпіонами найпрестижнішого турніру з CS 2 — PGL Major Copenhagen 2024.