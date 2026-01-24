Сенсація на сенсації: визначилися фіналісти BLAST Bounty 2026 Season 1

Сьогодні, 24 січня, завершилися всі півфінальні матчі першого у 2026 році престижного турніру з Counter-Strike 2 – BLAST Bounty 2026 Season 1.

Що цікаво, в обох поєдинках перемогу здобули аутсайдери.

Спершу найкраща команда 2025 року Vitality неочікувано поступилася Falcons, які були без головного тренера та ще й із заміною основного гравця. Зустріч завершилася з рахунком 2:1, французька організація провалила останню мапу.

В іншому поєдинку головна сенсація турніру, російська команда PARIVISION, примудрилася переграти бразильську Furia з результатом 2:0. При тому варто зазначити, що для росіян це перший фінал престижного турніру.

Вирішальний матч відбудеться завтра, 25 січня. Гра пройде у форматі Во5 (до трьох перемог) та розпочнеться о 17:00 за київським часом.

BLAST Bounty 2026 Season 1

Counter-Strike 2

Півфінал, 24 січня

Falcons (Саудівська Аравія) – Vitality (Франція) 2:1 (13:10 Inferno, 4:13 Anubis, 13:6 Mirage)

PARIVISION (-) – Furia (Бразилія) 2:0 (13:8 Mirage, 13:11 Inferno)

Нагадаємо, на турнірі виступало 8 команд, пов'язаних з Україною. Українські організації Natus Vincere та Passion UA вилетіли в 1/16 (від Monte та GamerLegion відповідно).

Також на цій стадії покинули турнір 3 команди з українцями у складі: Ninjas in Pyjamas програли Liquid, Fnatic поступилися Astralis, ENCE вилетіли від PARIVISION.

А ось Monte (Україна) дійшли до 1/8, де поступилися фаворитам з Falcons. Також за крок від чвертьфіналу Inner Circle без шансів поступилися росіянам зі Spirit, а FUT, у складі яких грає 2 українці, в напруженій боротьбі програли Furia.