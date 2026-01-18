Всі українці покинули турнір: результати останніх чвертьфіналів BLAST Bounty 2026 Season 1

Сьогодні, 18 січня, відбулися останні матчі 1/8 фіналу першого у 2026 році престижного турніру з Counter-Strike 2 – BLAST Bounty 2026 Season 1.

Зокрема, організація Inner Circle без шансів поступилася росіянам зі Spirit. Зустріч завершилася з рахунком 0:2. Якщо на першій мапі Ancient ще були спроби нав'язати боротьбу, то на Dust2 шансів на перемогу вже не було.

Зауважимо, що команда ІС заснована у Польщі, однак восени 2025-го викупила весь український клуб TNL, та й пов'язують її саме з українським підприємцем Олександром Слобоженком.

Також у чвертьфінал пройшла інша російська команда PARIVISION, яка розгромила легендарну організацію Astralis з рахунком 0:2.

Окрім цього турецька FUT, у складі яких грає Дмитро "⁠dem0n⁠" Мирошниченко та Микита "⁠cmtry" Самолотов, в напруженій боротьбі програла Furia. В іншому матчі 1/8 фіналу найкраща команда 2025 року Vitality вибила EYEBALLERS.

BLAST Bounty 2026 Season 1

Counter-Strike 2, онлайн

1/8 фіналу, 18 січня

PARIVISION (-) – Astralis (Данія) 2:0

Inner Circle (Україна/Польща) – Spirit (-) 0:2

EYEBALLERS (Швеція) – Vitality (Франція) 0:2

FUT (Туреччина) – Furia (Бразилія) 1:2

Зауважимо, що на турнірі виступало 8 команд, пов'язаних з Україною. Українські організації Natus Vincere та Passion UA вилетіли в 1/16 (від Monte та GamerLegion відповідно).

Також на цій стадії покинули турнір 3 команди з українцями у складі: Ninjas in Pyjamas програли Liquid, Fnatic поступилися Astralis, ENCE вилетіли від PARIVISION. А ось Monte (Україна) дійшли до 1/8, де поступилися фаворитам з Falcons.