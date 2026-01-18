Всі українці покинули турнір: результати останніх чвертьфіналів BLAST Bounty 2026 Season 1
Сьогодні, 18 січня, відбулися останні матчі 1/8 фіналу першого у 2026 році престижного турніру з Counter-Strike 2 – BLAST Bounty 2026 Season 1.
Зокрема, організація Inner Circle без шансів поступилася росіянам зі Spirit. Зустріч завершилася з рахунком 0:2. Якщо на першій мапі Ancient ще були спроби нав'язати боротьбу, то на Dust2 шансів на перемогу вже не було.
Зауважимо, що команда ІС заснована у Польщі, однак восени 2025-го викупила весь український клуб TNL, та й пов'язують її саме з українським підприємцем Олександром Слобоженком.
Також у чвертьфінал пройшла інша російська команда PARIVISION, яка розгромила легендарну організацію Astralis з рахунком 0:2.
Окрім цього турецька FUT, у складі яких грає Дмитро "dem0n" Мирошниченко та Микита "cmtry" Самолотов, в напруженій боротьбі програла Furia. В іншому матчі 1/8 фіналу найкраща команда 2025 року Vitality вибила EYEBALLERS.
BLAST Bounty 2026 Season 1
Counter-Strike 2, онлайн
1/8 фіналу, 18 січня
PARIVISION (-) – Astralis (Данія) 2:0
Inner Circle (Україна/Польща) – Spirit (-) 0:2
EYEBALLERS (Швеція) – Vitality (Франція) 0:2
FUT (Туреччина) – Furia (Бразилія) 1:2
Зауважимо, що на турнірі виступало 8 команд, пов'язаних з Україною. Українські організації Natus Vincere та Passion UA вилетіли в 1/16 (від Monte та GamerLegion відповідно).
Також на цій стадії покинули турнір 3 команди з українцями у складі: Ninjas in Pyjamas програли Liquid, Fnatic поступилися Astralis, ENCE вилетіли від PARIVISION. А ось Monte (Україна) дійшли до 1/8, де поступилися фаворитам з Falcons.