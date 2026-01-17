Дива не сталося: українська команда Monte вилетіла від фаворита на BLAST Bounty 2026 Season 1

Сьогодні, 17 січня, відбулися перші матчі 1/8 фіналу першого у 2026 році престижного турніру з Counter-Strike 2 – BLAST Bounty 2026 Season 1.

Зокрема, українська організація Monte прикро поступилася одному з головних фаворитів турніру Falcons. Зустріч завершилася з рахунком 2:0. На обох мапах колектив нав'язував серйозну боротьбу, але рівень суперника був значно вищим.

Також російський клуб Aurora з повністю турецьким складом сенсаційно програв GamerLegion з результатом 1:2. В інших матчах HEROIC обіграли paiN, а Liquid здолали Gentle Mates.

BLAST Bounty 2026 Season 1

Counter-Strike 2, онлайн

1/8 фіналу, 17 січня

PaiN (Бразилія) – HEROIC (Данія) 0:2 (6:13 Nuke, 14:16 Mirage)

Gentle Mates (Франція) – Liquid (США) 1:2 (13:7 Inferno, 9:13 Mirage, 3:13 Nuke)

GamerLegion (Німеччина) – Aurora (-) 2:1 (16:13 Inferno, 10:13 Dust2, 13:5 Mirage)

Monte (Україна) – Falcons (Саудівська Аравія) 0:2 (10:13 Nuke, 7:13 Mirage)

Таким чином на турнірі залишилося лише дві команди, пов'язані з Україною. Це українська організація Inner Circle (неочікувано обіграли 3DMAX), а також FUT, у складі яких грає Дмитро "⁠dem0n⁠" Мирошниченко та Микита "⁠cmtry" Самолотов (у рівній боротьбі здолали OG).

В 1/8 фіналу обидва колективи протистоятимуть фаворитам. Inner Circle зустрінуться зі Spirit, а FUT – з Furia. Обидва матчі відбудуться завтра, 18 січня.