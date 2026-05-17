Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Кіберспорт

NAVI пробились у фінал IEM Atlanta 2026, здолавши російську команду

Денис Іваненко — 17 травня 2026, 08:01
NAVI пробились у фінал IEM Atlanta 2026, здолавши російську команду

У ніч із 16 на 17 травня відбувся півфінальний матч престижного турніру з Counter-Strike 2 – IEM Atlanta 2026, в якому між собою зустрілися українська організація Natus Vincere та російська BetBoom.

Це було перше очне протистояння між командами. Зустріч завершилася впевненою перемогою "Народжених перемагати" з рахунком 2:0.

Вони на мапі Ancient тріумфували 13:8, а після цього забрали й ворожий пік на Nuke. На ньому вони перемогли з рахунком 13:6.

IEM Atlanta 2026, Counter-Strike 2
Півфінал, 16-17 травня

Natus Vincere – BetBoom 2:0 (13:8 Ancient, 13:6 Nike)

Нагадаємо, що у чвертьфіналі "народжені перемагати" сенсаційно здолали Vitality. За титул вони будуть боротись із GamerLegion, з яким уже зустрічались на груповому етапі.

Читайте також :
NAVI з антирекордом перемогли GamerLegion та вийшли у плейоф IEM Atlanta 2026
Natus Vincere Counter-Strike 2

Natus Vincere

Скинули короля з трону: NAVI вперше з 2022 року перемогли Vitality та пройшли у півфінал IEM Atlanta 2026
NAVI знову обіграли FaZe і вийшли у фінал турніру BLAST Rivals
Українська команда NAVI вперше з 2024 року вийшла у другий фінал престижного турніру поспіль
Ризикують пролетіти повз Мейджор: B8 програли NAVI в українському дербі
NAVI вийшли у фінал престижного турніру вперше з 2024 року

Останні новини