NAVI пробились у фінал IEM Atlanta 2026, здолавши російську команду
У ніч із 16 на 17 травня відбувся півфінальний матч престижного турніру з Counter-Strike 2 – IEM Atlanta 2026, в якому між собою зустрілися українська організація Natus Vincere та російська BetBoom.
Це було перше очне протистояння між командами. Зустріч завершилася впевненою перемогою "Народжених перемагати" з рахунком 2:0.
Вони на мапі Ancient тріумфували 13:8, а після цього забрали й ворожий пік на Nuke. На ньому вони перемогли з рахунком 13:6.
IEM Atlanta 2026, Counter-Strike 2
Півфінал, 16-17 травня
Natus Vincere – BetBoom 2:0 (13:8 Ancient, 13:6 Nike)
Нагадаємо, що у чвертьфіналі "народжені перемагати" сенсаційно здолали Vitality. За титул вони будуть боротись із GamerLegion, з яким уже зустрічались на груповому етапі.