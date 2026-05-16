Скинули короля з трону: NAVI вперше з 2022 року перемогли Vitality та пройшли у півфінал IEM Atlanta 2026

У ніч на суботу, 16 травня, відбувся чвертьфінальний матч престижного турніру з Counter-Strike 2 – IEM Atlanta 2026 – в якому між собою зустрілися українська організація Natus Vincere та французька Vitality.

Зустріч завершилася сенсаційною перемогою українського клубу з рахунком 2:1.

Vitality у напруженому протистоянні забрали власний вибір Dust 2 та були близькими, щоб виграти мапу NAVI (Anubis) і закрити матч, проте поступилися 11:13. Це була перша виграна мапа для "народжених перемагати" у матчах з "бджілками" з серпня 2024-го.

А за нею прийшла і друга – на десайдері Inferno французи провалилися, програвши мапу розгромно.

Зауважимо, що це перша перемога "народжених перемагати" над "бджілками" з 2022 року. До того ж Vitality вперше за майже півтора року не зуміли пробитися у півфінал.

Проте варто додати, що через насичений графік французи не тренувалися перед цим турніром, давши відпочинок гравцям. Водночас на минулий турнір команда також приїхала без підготовки, і виграла його, здолавши у фіналі саме NAVI.

IEM Atlanta 2026, Counter-Strike 2

Чвертьфінал, 15-16 травня

Natus Vincere (Україна) – Vitalily (Франція) 2:1 (11:13 Dust2, 13:11 Anubis, 13:3 Inferno)

У півфіналі "народжені перемагати" зустрінуться з російською організацією BetBoom, спонсором якої є підсанкційний букмекер, що відкривав свої відділи на окупованих територіях.