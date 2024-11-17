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RMR на Perfect World Shanghai Major 2024: NAVI здобули другу перемогу за день

Руслан Травкін — 17 листопада 2024, 12:09
RMR на Perfect World Shanghai Major 2024: NAVI здобули другу перемогу за день
NAVI

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (1) у межах першого поєдинку RMR на турнір Perfect World Shanghai Major 2024 з Counter-Strike 2 зіграли проти чеської команди SINNERS (54).

Гра проходила на мапі Inferno та завершилася перемогою NAVI з рахунком 13:5.

У першому матчі "народжені перемагати" здолали Fnatic.

У наступному матчі NAVI зіграють із командою зі статистикою по зустрічах 2:0. Переможець отримає слот на мейджорі.

RMR – Perfect World Shanghai Major
2 тур, 17 листопада

Natus Vincere (Україна) – SINNERS (Чехія) 1:0 (Inferno 13:5)

Perfect World Shanghai Major 2024: European RMR A відбувається з 17 по 20 листопада у Шанхаї. Шістнадцять команд розігрують вісім слотів на мейджорі. Шанхайський мейджор буде проходити з 30 листопада до 15 грудня. Призовий фонд – 1,25 млн доларів.

У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

  • Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
  • Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
  • Міхай "iM" Іван (Румунія);
  • Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
  • Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Раніше "народжені перемагати" програли у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024, що проходив у Данії.

Natus Vincere Кіберспорт Counter-Strike 2

Natus Vincere

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