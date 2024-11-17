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RMR на Perfect World Shanghai Major: Natus Vincere cтартували з перемоги над Fnatic на турнірі RMR на Perfect World Shanghai Major

Руслан Травкін — 17 листопада 2024, 07:27
RMR на Perfect World Shanghai Major: Natus Vincere cтартували з перемоги над Fnatic на турнірі RMR на Perfect World Shanghai Major
NAVI

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (1) у межах першого поєдинку RMR на турнір Perfect World Shanghai Major з Counter-Strike 2 зіграли проти команди Fnatic (34).

Гра проходила на карті Inferno завершилася перемогою NAVI з рахунком 13:9.

RMR – Perfect World Shanghai Major
1 тур, 17 листопада

Natus Vincere – Fnatic (13:9 Inferno)

Perfect World Shanghai Major 2024: European RMR A відбувається з 17 по 20 листопада у Шанхаї. Шістнадцять команд розігрують вісім слотів на мейджорі. Шанхайський мейджор буде проходити з 30 листопада до 15 грудня. Призовий фонд – 1,25 млн доларів.

У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

  • Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
  • Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
  • Міхай "iM" Іван (Румунія);
  • Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
  • Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Раніше "народжені перемагати" програли у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024, що проходив у Данії.

Natus Vincere Кіберспорт Counter-Strike 2

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