Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Кіберспорт

NAVI — знову перші, Monte повернулися в топ-50 рейтингу HLTV

Микола Дендак — 26 серпня, 21:56
NAVI — знову перші, Monte повернулися в топ-50 рейтингу HLTV

Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike — HLTV — опублікував оновлений світовий рейтинг команд з кіберспортивної гри CS 2 за 26 серпня.

Команда з України Natus Vincere повернула лідерство у рейтингу, яке вона втратила після поразки від Vitality на турнірі IEM Cologne 2024. Напередодні NAVI вийшли до престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024.

Інша українська організація Monte, яка втратила понад 10 позицій після відходу новачка Мартіна "STYKO" Стіка, повернулася у список з 50 найкращих команд світу.

Рейтинг HLTV

26 серпня 2024 року
  1. (2) NAVI — 980 балів;
  2. (1) Vitality — 947;
  3. (4) MOUZ — 697;
  4. (3) G2 — 676;
  5. (5) Spirit — 639;
  6. (6) Faze — 493;
  7. (7) Virtus.pro — 336;
  8. (8) Liquid — 333;
  9. (9) Astralis — 280;
  10. (10) SAW — 277;

....

32. (35) B8 — 44;
42. (41) Passion UA — 32;
48. (58) Monte — 24;

78. (68) FAVBET — 14;

93. (93) kONO — 11.

Favbet Natus Vincere Navi Counter-Strike 2 B8 Passion UA Monte kONO.ECF

Counter-Strike 2

Українська команда B8 пройшла на Perfect World Shanghai Major 2024 EU RMR
Команда Зінченка пройшла на Perfect World Shanghai Major 2024 EU RMR
Monte здолали ENCE, B8 перемогли Rhyno на Perfect World Shanghai Major 2024
NAVI програли Vitality у фіналі престижного турніру IEM Cologne 2024
NAVI зіграють з Vitality в фіналі IEM Cologne 2024

Останні новини