NAVI вперше за 11 тижнів втратили статус найкращої команди в рейтингу HLTV

Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2 за 9 грудня.

Команда з України Natus Vincere вперше за 11 тижнів втратила лідерство у списку найкращих команд світу. Очолили список європейський колектив G2. "Народжені перемагати" вийшли в лідери рейтингу 22 липня і за той час лише втретє втратили першу позицію.

Стрік Navi тривав 11 тижнів поспіль на чолі списку найкращих команд світу, рекорд у CS 2 належить FaZe – 14 тижнів. Абсолютний рекорд у CS на рахунку данської команди Astralis – 58 тижнів у статусі найкращої команди планети.

Зберегли свої позиції й інші українські колективи. Команда Passion UA, власником якої є український футболіст Олександр Зінченко зберегла 27 сходинку в списку HLTV. Також високо знаходиться B8, які мають український склад, однак невдало виступили на кваліфікаційному турнірі до Perfect World Shanghai Major 2024.

Рейтинг HLTV

9 грудня

(2) G2 – 926; (1) NAVI – 856 бали; (3) Vitality – 639; (4) Spirit – 586; (5) MOUZ – 572; (6) FaZe – 413; (9) The MongolZ – 357; (7) HEROIC – 328; (13) Liquid – 309; (8) FURIA – 298;

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25 (25) B8 – 87;

27 (27) Passion UA – 75;

35 (37) Monte – 52;

47 (45) NAVI Junior – 32;

86 (91) L&G – 13;

97 (68) FAVBET – 11;

122 (123) kONO – 8;