NAVI вперше за 11 тижнів втратили статус найкращої команди в рейтингу HLTV
Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2 за 9 грудня.
Команда з України Natus Vincere вперше за 11 тижнів втратила лідерство у списку найкращих команд світу. Очолили список європейський колектив G2. "Народжені перемагати" вийшли в лідери рейтингу 22 липня і за той час лише втретє втратили першу позицію.
Стрік Navi тривав 11 тижнів поспіль на чолі списку найкращих команд світу, рекорд у CS 2 належить FaZe – 14 тижнів. Абсолютний рекорд у CS на рахунку данської команди Astralis – 58 тижнів у статусі найкращої команди планети.
Зберегли свої позиції й інші українські колективи. Команда Passion UA, власником якої є український футболіст Олександр Зінченко зберегла 27 сходинку в списку HLTV. Також високо знаходиться B8, які мають український склад, однак невдало виступили на кваліфікаційному турнірі до Perfect World Shanghai Major 2024.
Рейтинг HLTV
9 грудня
- (2) G2 – 926;
- (1) NAVI – 856 бали;
- (3) Vitality – 639;
- (4) Spirit – 586;
- (5) MOUZ – 572;
- (6) FaZe – 413;
- (9) The MongolZ – 357;
- (7) HEROIC – 328;
- (13) Liquid – 309;
- (8) FURIA – 298;
...
25 (25) B8 – 87;
27 (27) Passion UA – 75;
35 (37) Monte – 52;
47 (45) NAVI Junior – 32;
86 (91) L&G – 13;
97 (68) FAVBET – 11;
122 (123) kONO – 8;