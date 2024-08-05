Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Кіберспорт

NAVI зберегли лідерство, Monte повертаються в топ-50 рейтингу HLTV

Микола Дендак — 5 серпня, 22:55
NAVI зберегли лідерство, Monte повертаються в топ-50 рейтингу HLTV

Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike — HLTV — опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2.

Команда з України Natus Vincere продовжує очолювати рейтинг після того, як перемогла на турнірі Esports World Cup 2024. Напередодні NAVI вийшли у престижний турнір BLAST Premier Fall Final 2024.

Інша українська організація Monte, яка втратила понад 20 позицій після відходу свого капітана Володимира "Woro2k" Велетнюка, продовжує повертатись у топ-30. Наразі вона посідає 45 сходинку.

Рейтинг HLTV

5 серпня 2024 року
  1. NAVI — 915 балів;
  2. Spirit — 911;
  3. MOUZ — 769;
  4. Vitality — 765;
  5. G2 — 751;
  6. Faze — 528;
  7. Virtus.pro — 431;
  8. Astralis — 353;
  9. Liquid — 292;
  10. Heroic — 235;

....

34. (32) B8
40. (40) Passion UA
45. (46) Monte
95. (99) kONO
100. (98) FAVBET

Favbet Natus Vincere Counter-Strike 2 B8 Passion UA Monte kONO.ECF

Natus Vincere

NAVI перемогли Complexity та вийшли у BLAST Premier Fall Final 2024
NAVI поступилися Liquid на BLAST Premier Fall Groups 2024
Це ж було вже: NAVI знову перемогли BIG на BLAST Premier Fall Groups 2024
NAVI програли Liquid у другому матчі BLAST Premier Fall Groups 2024
NAVI впевнено перемогли BIG у першому матчі BLAST Premier Fall Groups 2024

Останні новини