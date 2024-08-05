NAVI зберегли лідерство, Monte повертаються в топ-50 рейтингу HLTV

Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike — HLTV — опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2.

Команда з України Natus Vincere продовжує очолювати рейтинг після того, як перемогла на турнірі Esports World Cup 2024. Напередодні NAVI вийшли у престижний турнір BLAST Premier Fall Final 2024.

Інша українська організація Monte, яка втратила понад 20 позицій після відходу свого капітана Володимира "Woro2k" Велетнюка, продовжує повертатись у топ-30. Наразі вона посідає 45 сходинку.

Рейтинг HLTV

5 серпня 2024 року

NAVI — 915 балів; Spirit — 911; MOUZ — 769; Vitality — 765; G2 — 751; Faze — 528; Virtus.pro — 431; Astralis — 353; Liquid — 292; Heroic — 235;

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34. (32) B8

40. (40) Passion UA

45. (46) Monte

95. (99) kONO

100. (98) FAVBET