NAVI зберегли лідерство, Monte повертаються в топ-50 рейтингу HLTV
Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike — HLTV — опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2.
Команда з України Natus Vincere продовжує очолювати рейтинг після того, як перемогла на турнірі Esports World Cup 2024. Напередодні NAVI вийшли у престижний турнір BLAST Premier Fall Final 2024.
Інша українська організація Monte, яка втратила понад 20 позицій після відходу свого капітана Володимира "Woro2k" Велетнюка, продовжує повертатись у топ-30. Наразі вона посідає 45 сходинку.
Рейтинг HLTV
5 серпня 2024 року
- NAVI — 915 балів;
- Spirit — 911;
- MOUZ — 769;
- Vitality — 765;
- G2 — 751;
- Faze — 528;
- Virtus.pro — 431;
- Astralis — 353;
- Liquid — 292;
- Heroic — 235;
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34. (32) B8
40. (40) Passion UA
45. (46) Monte
95. (99) kONO
100. (98) FAVBET