Легендарний "markeloff" увійшов до Зали слави Counter-Strike

Володимир Максименко — 12 листопада 2025, 11:27
Єгор Маркелов увійшов до зали слави HLTV
Єгор Маркелов
HLTV

Колишній гравець Natus Vincere та збірної України Єгор Маркелов увійшов до зали слави Counter-Strike.

Про це повідомляє засновник почесного переліку HLTV.

"Без "markeloff" NaVi не стали б тією глобальною силою, якою вони є сьогодні. Він був одним з впливових гравців в епоху CS 1.6 завдяки своєму агресивному стилю гри на AWP, а у 2010 році його було визнано найкращим гравцем світу", – йдеться в описі HLTV.

Маркелов активно грав з 2004 по 2018 рік, розпочавши кар'єру в A-Gaming, а згодом транзитом через DTS приєднався до NaVi. У 2013-му гравець залишив "народжених перемагати", через рік після переходу на CS: GO.

HLTV

Згодом "markeloff" виступав за Astana Dragons та Flipsid3 Tactics, де і завершив кар'єру.

Усі гравці Зали слави Counter Strike

  • Патрік "f0rest" Ліндберг;
  • Крістофер "GeT_RiGhT" Алесунд;
  • Еміль "HeatoN" Крістенсен;
  • Томмі "Potti" Інгемарссон;
  • Єгор "markeloff" Маркелов;
  • Олоф "olofmeister" Кайб'єр;
  • Рафаель "cogu" Камарго;

Раніше повідомлялось, що NaVi посіли останнє місце на IEM Chengdu 2025.

Маркелов

Віце-чемпіон Європи врятував двох дітей з палаючої замкненої машини

