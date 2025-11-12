Легендарний "markeloff" увійшов до Зали слави Counter-Strike

Колишній гравець Natus Vincere та збірної України Єгор Маркелов увійшов до зали слави Counter-Strike.

Про це повідомляє засновник почесного переліку HLTV.

"Без "markeloff" NaVi не стали б тією глобальною силою, якою вони є сьогодні. Він був одним з впливових гравців в епоху CS 1.6 завдяки своєму агресивному стилю гри на AWP, а у 2010 році його було визнано найкращим гравцем світу", – йдеться в описі HLTV.

Маркелов активно грав з 2004 по 2018 рік, розпочавши кар'єру в A-Gaming, а згодом транзитом через DTS приєднався до NaVi. У 2013-му гравець залишив "народжених перемагати", через рік після переходу на CS: GO.

Згодом "markeloff" виступав за Astana Dragons та Flipsid3 Tactics, де і завершив кар'єру.

Усі гравці Зали слави Counter Strike

Патрік "f0rest" Ліндберг;

Крістофер "GeT_RiGhT" Алесунд;

Еміль "HeatoN" Крістенсен;

Томмі "Potti" Інгемарссон;

Єгор "markeloff" Маркелов;

Олоф "olofmeister" Кайб'єр;

Рафаель "cogu" Камарго;

Раніше повідомлялось, що NaVi посіли останнє місце на IEM Chengdu 2025.