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В8 перемогли BC.Game Esports у фіналі CCT Season 2 Europe Series 18

Олексій Мурзак — 23 лютого 2025, 23:48
В8 перемогли BC.Game Esports у фіналі CCT Season 2 Europe Series 18

У неділю, 23 лютого, відбувся матч у форматі BO3 з CS2 (CS:GO) між командами B8 (Україна) та BC.Game Esports (Європа).

Подія проходила у форматі етапу плейофф турніру CCT Сезон 2 Європа Серія #18 і завершилася перемогою B8 з рахунком 2:1.

За підсумками турніру B8 отримали $22,000.

CCT Season 2 Europe Series 18
Онлайн-турнір з Counter-Strike 2
Фінал, 23 лютого

B8 (Україна) – BC.Game (Європа) 2:1

Нагадаємо, напередодні українська кіберспортивна команда перемогла російський колектив 9 Pandas (71) у півфіналі онлайн-турніру.

Зауважимо, що на шляху до фіналу B8 вибили також іншу українську організацію Monte.

Counter-Strike 2 B8

Counter-Strike 2

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