NAVI обіграли FaZe і пробилися в плейоф BLAST Rivals
Українська команда Natus Vincere здобула перемогу в стартовому матчі LAN-турнірі BLAST Rivals Spring 2026, який проходить в американському місті Форт-Верті, штат Техас.
"Народжені перемагати" обіграли FaZe з рахунком 2:0. Матч проходив у форматі best of 3. Завдяки цій перемозі NAVI вийшли до плейоф BLAST Rivals Spring 2026.
BLAST Rivals 2026 Season 1
Групова стадія, 29 квітня
Natus Vincere – FaZe Clan 2-0
Мапи: Anubis – 13-7 – пік FaZe, Ancient – 13-11 – пік NAVI
- NAVI: iM, b1t, w0nderful, Aleksib, makazze
- FaZe: frozen, karrigan, broky, Twistzz, jcobbb
Нагадаємо, що наприкінці березня NAVI програли Vitality у фіналі BLAST Open Rotterdam 2026. Матч завершився з рахунком 3:0 на користь французів.