NAVI обіграли FaZe і пробилися в плейоф BLAST Rivals

Сергій Шаховець — 30 квітня 2026, 07:22
Українська команда Natus Vincere здобула перемогу в стартовому матчі LAN-турнірі BLAST Rivals Spring 2026, який проходить в американському місті Форт-Верті, штат Техас.

"Народжені перемагати" обіграли FaZe з рахунком 2:0. Матч проходив у форматі best of 3. Завдяки цій перемозі NAVI вийшли до плейоф BLAST Rivals Spring 2026.

BLAST Rivals 2026 Season 1
Групова стадія, 29 квітня

Natus Vincere – FaZe Clan 2-0

Мапи: Anubis – 13-7 – пік FaZe, Ancient – 13-11 – пік NAVI

  • NAVI: iM, b1t, w0nderful, Aleksib, makazze
  • FaZe: frozen, karrigan, broky, Twistzz, jcobbb

Нагадаємо, що наприкінці березня NAVI програли Vitality у фіналі BLAST Open Rotterdam 2026. Матч завершився з рахунком 3:0 на користь французів.

NAVI перемогли Aurora і пробились до чвертьфіналу IEM Rio 2026
NAVI переграли HOTU, B8 програли Aurora Gaming у нижній сітці турніру Intel Extreme Masters Rio 2026
NAVI поступились FURIA на IEM Rio-2026, команда Зінченка покинула турнір
Французи сильніші: Vitality перемогли Navi у фіналі BLAST Open Rotterdam 2026
NAVI перемогли Aurora і вийшли у півфінал BLAST Open Rotterdam 2026

