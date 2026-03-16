NAVI стали переможцями престижного турніру ESL Pro League Season 23

У неділю, 15 березня, українська команда Natus Vincere (8 місце світового рейтингу) здобула перемогу у фінал престижного турніру з Counter-Strike 2 – ESL Pro League Season 23.

Суперником "народжених перемагати" стала Aurora Gaming (Туреччина, 8). Переможець визначився на чотирьох мапах. Український колектив розібрався із суперником на Mirage (13:7), проте мінімально поступився на наступній карті Anubis (11:13).

Дві наступні мапи залишились за NAVI: Nuke – 13:8, Dust II – 13:9.

ESL Pro League Season 23

Стокгольм, Швеція

Призовий фонд – $776 000

Фінал, 15 березня

NAVI (Україна) – Aurora Gaming (Туреччина) 3:1

(Mirage – 13:7, Anubis – 11:13, Nuke – 13:8, Dust II – 13:9)

Українська команда виграла перший турнір у 2026 році та перший з вересня 2025-го, коли тріумфували на StarLadder StarSeries Fall 2025.

Напередодні склад Natus Vincere з Dota 2 зазнав поразки від російської команди BetBoom у матчі за вихід у плейоф турніру PGL Wallachia Season 7.