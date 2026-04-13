Федерація кіберспорту оголосила реєстрацію на Stage 2 Чемпіонату України з Counter-Strike 2 та Dota 2

Перший етап турніру підтвердив високий інтерес до змагань і зростання рівня конкуренції серед українських гравців.

Stage 1 об'єднав понад 500 кіберспортсменів з усієї країни. У дисципліні CS2 взяли участь 82 команди (410 гравців) із 16 областей, найбільше представництво мали Київ, Львівська та Одеська області.

У Dota 2 змагалися 26 команд (130 гравців) із 9 регіонів, де лідерами за кількістю учасників стали Київ, Львівщина та Харківщина. Загалом турнір зібрав понад 540 спортсменів у складі 108 команд, які провели сотні матчів – від відкритих кваліфікацій до гранд-фіналів.

Переможцями Stage 1 у CS2 стала команда okura, яка у фіналі здолала Inner Circle Academy з рахунком 2:1. Третє місце розділили B8 Academy та Sicarios. У Dota 2 чемпіоном став склад NAVI Junior, який переміг Team Hryvnia (2:1), а бронзовими призерами стали Anchors і Nadbavka.

Участь у Чемпіонаті України має не лише змагальну, а й стратегічну цінність для гравців. Федерація впровадила внутрішній рейтинг UESF, де очки нараховуються індивідуально кожному кіберспортсмену незалежно від складу команди. Це дозволяє гравцям накопичувати результати та розвивати кар'єру навіть при зміні колективу. Додатково найкращі гравці топ-4 команд отримують MVP-очки.

Важливим елементом є інтеграція турніру у міжнародну систему VRS (Valve Regional Standings), яка відкриває шлях до глобальних кваліфікацій. Уже за підсумками першого етапу Inner Circle Academy отримали матчі, зараховані на HLTV, і піднялися до 243 місця світового рейтингу. Це демонструє практичний вплив участі в чемпіонаті на вихід українських команд на міжнародну арену.

Stage 2 проходитиме за тим самим форматом: відкриті кваліфікації у системі Double Elimination, груповий етап на 16 команд і плейоф для топ-8. Призовий фонд становить 100 000 гривень у кожній дисципліні.

Кваліфікації заплановані на квітень–травень:

Dota 2: 18–19 квітня, 25–26 квітня, 2–3 травня, 9–10 травня

CS2: 25–26 квітня, 2–3 травня, 9–10 травня, 16–17 травня

До участі допускаються команди з гравцями – громадянами України віком від 14 років. Федерація наголошує, що контроль за дотриманням регламенту залишається незмінним, а правила є однаковими для всіх учасників.

Реєстрація на першу кваліфікацію вже відкрита. Деталі та повний регламент доступні на офіційному сайті.

Федерація кіберспорту України (UESF) є національною організацією, що розвиває та регулює кіберспорт в Україні. Під керівництвом президента Максима Кріппи вона організовує національні турніри, представляє країну на міжнародній арені та формує екосистему для розвитку гравців усіх рівнів.