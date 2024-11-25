Passion UA зіграють проти BIG у дебютному матчі на Perfect World Shanghai Major 2024
Організатори Perfect World Shanghai Major 2024 представили розклад етапу, який відкриє мейджор з Counter-Strike 2.
Зокрема, кіберспортивна організація Олександра Зінченка Passion UA зіграє проти німецької команди BIG. Зустріч відбудеться о 5:00 за київським часом.
Український колектив може взяти реванш, адже суперники зустрічалися нещодавно у кваліфікації RMR в європейському дивізіоні групи B. Тоді Passion UA програли з рахунком 1:2.
Групова стадія триватиме з 30 листопада до 3 грудня. У Elimination Stage пройдуть лише вісім найкращих команд. Колективи, що програють, покинуть чемпіонат.
Усі етапи, окрім вирішальних матчів, відбуватимуться у форматі best-of-1.
Розклад всіх матчів першого етапу
FURIA Esports – GamerLegion
- Virtus.pro – MIBR
- Team Liquid – Cloud9
- Complexity Gaming – FlyQuest
- BIG – Passion UA
- Fnatic – Wildcard Gaming
- TheMongolZ – Rare Atom
- paiN Gaming – Imperial Esports
Нагадаємо, у неділю, 24 листопада, команда з Counter-Strike 2 Олександра Зінченка Passion UA кваліфікувалися на Shanghai Major.
Passion UA стала наймолодшою організацією на мейджорі в Шанхаї, адже була заснована у 2023 році. Також колектив футболіста збірної України стала першою командою, що кваліфікувалася на мейджор з 5 українцями в складі.