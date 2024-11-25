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Passion UA зіграють проти BIG у дебютному матчі на Perfect World Shanghai Major 2024

Олексій Мурзак — 25 листопада 2024, 20:56
Passion UA зіграють проти BIG у дебютному матчі на Perfect World Shanghai Major 2024

Організатори Perfect World Shanghai Major 2024 представили розклад етапу, який відкриє мейджор з Counter-Strike 2.

Зокрема, кіберспортивна організація Олександра Зінченка Passion UA зіграє проти німецької команди BIG. Зустріч відбудеться о 5:00 за київським часом.

Український колектив може взяти реванш, адже суперники зустрічалися нещодавно у кваліфікації RMR в європейському дивізіоні групи B. Тоді Passion UA програли з рахунком 1:2.

Групова стадія триватиме з 30 листопада до 3 грудня. У Elimination Stage пройдуть лише вісім найкращих команд. Колективи, що програють, покинуть чемпіонат.

Усі етапи, окрім вирішальних матчів, відбуватимуться у форматі best-of-1.

Розклад всіх матчів першого етапу

FURIA Esports – GamerLegion

  • Virtus.pro – MIBR
  • Team Liquid – Cloud9
  • Complexity Gaming – FlyQuest
  • BIG – Passion UA
  • Fnatic – Wildcard Gaming
  • TheMongolZ – Rare Atom
  • paiN Gaming – Imperial Esports

Нагадаємо, у неділю, 24 листопада, команда з Counter-Strike 2 Олександра Зінченка Passion UA кваліфікувалися на Shanghai Major.

Passion UA стала наймолодшою організацією на мейджорі в Шанхаї, адже була заснована у 2023 році. Також колектив футболіста збірної України стала першою командою, що кваліфікувалася на мейджор з 5 українцями в складі.

Олександр Зінченко Counter-Strike 2 Passion UA Perfect World Shanghai Major 2024

Олександр Зінченко

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