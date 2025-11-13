Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Кіберспорт

Ідеальний варіант: команда Зінченка дізналася суперника у чвертьфіналі BLAST Rivals 2025 Season 2

Микола Дендак — 13 листопада 2025, 22:34
Ідеальний варіант: команда Зінченка дізналася суперника у чвертьфіналі BLAST Rivals 2025 Season 2
Passion UA

Кіберспортивна команда українського футболіста Олександра Зінченка Passion UA дізналася свого суперника у чвертьфіналі престижного турніру з Counter-Strike 2 BLAST Rivals 2025 Season 2.

Суперником "пешнів" стане бразильська організація PaiN.

Це одна з найслабших команд, яка взагалі могла стати опонентом для української організації. Зустріч відбудеться у форматі Во3 завтра, 14 листопада. Гра розпочнеться о 10:00 за київським часом.

Зауважимо, що Passion UA мала шанси вийти одразу ж у півфінал, однак поступилася зірковій організації Falcons з рахунком 2:0. Зустріч відбулася сьогодні, 12 листопада.

BLAST Rivals 2025 Season 2
Counter-Strike 2
Група A, другий матч
13 листопада

Passion UA – Falcons 0:2 (11:13 Train, 10:13 Mirage)

Нагадаємо, нещодавно команда гарантувала собі участь на найпрестижнішому турнірі сезону StarLadder Budapest Major 2025. Турнір проходитиме з 24 листопада до 14 грудня. Його проводитиме український турнірний оператор.

Щоб перейти на американський рейтинг та мати змогу потрапити на Мейджор, команді Зінченка довелося змінити український склад на міжнародний. Тепер за колектив виступають два американці, південноафриканець та українець.

Counter-Strike 2 Passion UA Falcons

Passion UA

Команда Зінченка сенсаційно вийшла у плейоф BLAST Rivals 2025 Season 2
Вперше за майже 10 років одразу три українські команди вийшли на StarLadder Budapest Major 2025
Команда Зінченка стала чемпіоном турніру в Латвії та гарантувала собі вихід на Major
NAVI здобули важку перемогу, B8 зазнали поразки в 1 раунді StarLadder StarSeries Fall
Команда Зінченка змінила український склад на міжнародний

Останні новини