Ідеальний варіант: команда Зінченка дізналася суперника у чвертьфіналі BLAST Rivals 2025 Season 2

Кіберспортивна команда українського футболіста Олександра Зінченка Passion UA дізналася свого суперника у чвертьфіналі престижного турніру з Counter-Strike 2 – BLAST Rivals 2025 Season 2.

Суперником "пешнів" стане бразильська організація PaiN.

Це одна з найслабших команд, яка взагалі могла стати опонентом для української організації. Зустріч відбудеться у форматі Во3 завтра, 14 листопада. Гра розпочнеться о 10:00 за київським часом.

Зауважимо, що Passion UA мала шанси вийти одразу ж у півфінал, однак поступилася зірковій організації Falcons з рахунком 2:0. Зустріч відбулася сьогодні, 12 листопада.

BLAST Rivals 2025 Season 2

Counter-Strike 2

Група A, другий матч

13 листопада

Passion UA – Falcons 0:2 (11:13 Train, 10:13 Mirage)

Нагадаємо, нещодавно команда гарантувала собі участь на найпрестижнішому турнірі сезону – StarLadder Budapest Major 2025. Турнір проходитиме з 24 листопада до 14 грудня. Його проводитиме український турнірний оператор.

Щоб перейти на американський рейтинг та мати змогу потрапити на Мейджор, команді Зінченка довелося змінити український склад на міжнародний. Тепер за колектив виступають два американці, південноафриканець та українець.