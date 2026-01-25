Росіяни сенсаційно стали переможцями BLAST Bounty 2026 Season 1

Російська команда PARIVISION стала переможцем першого у 2026 році престижного турніру з Counter-Strike 2 – BLAST Bounty 2026 Season 1.

У вирішальному матчі колектив неочікувано легко обіграв Falcons із рахунком 3:0.

Спершу росіяни без проблем забрала вибір опонента Mirage, після чого ледь втримали перемогу на власному піку (Dust2). Вирішальною стала карта Inferno, яку обирали "соколи". Проте і її забрали росіяни.

BLAST Bounty 2026 Season 1

Counter-Strike 2

Фінал, 25 січня

Falcons (Саудівська Аравія) – PARIVISION (-) 3:0 (9:13 Mirage, 11:13 Dust2, 11:13 Inferno)

Нагадаємо, на турнірі виступало 8 команд, пов'язаних з Україною. Українські організації Natus Vincere та Passion UA вилетіли в 1/16 (від Monte та GamerLegion відповідно).

Також на цій стадії покинули турнір 3 команди з українцями у складі: Ninjas in Pyjamas програли Liquid, Fnatic поступилися Astralis, ENCE вилетіли від PARIVISION.

А ось Monte (Україна) дійшли до 1/8, де поступилися фаворитам з Falcons. Також за крок від чвертьфіналу Inner Circle без шансів поступилися росіянам зі Spirit, а FUT, у складі яких грає 2 українці, в напруженій боротьбі програли Furia.