Рейтинг HLTV: дві поразки не вплинули на позицію NAVI, мінімальний прогрес Passion UA та Monte

Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2 за 4 листопада.

Команда з України Natus Vincere продовжує втримувати лідерство. Зазначимо, що "народжені перемагати" вийшли в лідери рейтингу 22 липня і за той час лише двічі втрачали першу позицію.

Для Natus Vincere це вже 7-й тиждень поспіль на вершині рейтингу, що є найкращим показником в історії організації. Світовим рекордом володіє FaZe, яка була на вершині протягом 14 тижнів.

Минулий тиждень для команди Андрія "B1ad3" Городенського був невдалим. "Народженні перемагати" на турнірі BLAST World Final 2024 у першій грі зазнали поразки від Astralis, а потім у межах другого поєдинку групового етапу програли команді FaZe Clan. Через такі результати команда посіла останнє місце та вилетіла.

Інша українська команда B8 піднялася на дві позиції та тепер посідає 23 місце. Також мінімальний прогрес показали Monte та Passion UA, які покращили своє положення на 1 рядок.

Monte повернулися до 30 найкращих. Варто зазначити, що клуб починав рік на шостому місці, але влітку впали на 58 місце.

Рейтинг HLTV

4 листопада

(1) NAVI – 998 балів; (2) G2 – 880; (3) Vitality – 689; (5) Vitality – 545 (4) MOUZ – 493; (6) FaZe – 396; (7) Eternal Fire – 321; (8) HEROIC – 299; (11) FURIA – 266; (10) Virtus.pro – 259;

...

23 (25) B8 – 88;

30 (31) Monte – 53;

39 (40) Passion UA – 31;

46 (50) NAVI Junior – 27;

56 (56) FavBet – 22;

81 (79) Monte Gen – 13;