NAVI знову опустилися, Passion UA стали другою командою України в рейтингу HLTV

Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2 за 16 грудня.

Команда з України Natus Vincere після того, як вперше за 11 тижнів втратила лідерство у списку найкращих команд світу, опустилася ще на одну сходинку. Очолювати список продовжує європейський колектив G2.

Другими тепер стали чемпіони шанхайського мейджору Team Spirit, за яких виступає 4 росіянина та один українець.

Також відбулися зміни в інших українських колективів. Команда Passion UA, власником якої є український футболіст Олександр Зінченко, піднялася на 25 сходинку в списку HLTV. Також високо знаходиться B8, які втратили одне місце і розташувалися відразу за "пешн".

Рейтинг HLTV

16 грудня

(1) G2 – 985 балів; (4) Spirit – 963; (2) NAVI – 785; (3) Vitality – 670; (6) FaZe – 668; (5) MOUZ – 607; (7) The MongolZ – 431; (8) HEROIC – 390; (9) Liquid – 371; (10) FURIA – 299;

...

25 (27) Passion UA – 70;

26 (25) B8 – 69;

33 (35) Monte – 44;

42 (47) NAVI Junior – 33;

75 (97) FAVBET – 14;

81 (86) L&G – 13;

138 (122) kONO – 6;