NAVI знову опустилися, Passion UA стали другою командою України в рейтингу HLTV
Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2 за 16 грудня.
Команда з України Natus Vincere після того, як вперше за 11 тижнів втратила лідерство у списку найкращих команд світу, опустилася ще на одну сходинку. Очолювати список продовжує європейський колектив G2.
Другими тепер стали чемпіони шанхайського мейджору Team Spirit, за яких виступає 4 росіянина та один українець.
Також відбулися зміни в інших українських колективів. Команда Passion UA, власником якої є український футболіст Олександр Зінченко, піднялася на 25 сходинку в списку HLTV. Також високо знаходиться B8, які втратили одне місце і розташувалися відразу за "пешн".
Рейтинг HLTV
16 грудня
- (1) G2 – 985 балів;
- (4) Spirit – 963;
- (2) NAVI – 785;
- (3) Vitality – 670;
- (6) FaZe – 668;
- (5) MOUZ – 607;
- (7) The MongolZ – 431;
- (8) HEROIC – 390;
- (9) Liquid – 371;
- (10) FURIA – 299;
...
25 (27) Passion UA – 70;
26 (25) B8 – 69;
33 (35) Monte – 44;
42 (47) NAVI Junior – 33;
75 (97) FAVBET – 14;
81 (86) L&G – 13;
138 (122) kONO – 6;