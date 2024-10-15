Найпрестижніший турнір з CS 2 суттєво збільшить кількість учасників

Починаючи з 2025 року кількість учасників на мейджорах з Counter-Strike 2 суттєво збільшиться.

Про це повідомляє один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV.

Зазначається, що вже невдовзі на найпрестижнішому турнірі змагатиметься 32 колективи замість 24. Крім того, процес відбору на Мейджор також зазнає значних змін.

Зокрема регіональні рейтингові змагання будуть скасовані, та очікується, що запрошення на мейджори будуть здебільшого ґрунтуватися на командному рейтингу Valve, Valve Regional Standings (VRS).

Також через розширення планується, що на мейджорах з'явиться додатковий швейцарський етап і турніри триватимуть довше, приблизно на 4 дні (в загальному 18).

Нагадаємо, переможцем першого в історії мейджора з CS 2 – PGL Copenhagen Major – стала українська організація Natus Vincere.

Вже невдовзі стартує кваліфікація на Perfect World Shanghai Major 2024, у якій братимуть участь українські команди B8 та Passion UA (в Європі), а також команда DRILLAS (в Азії) з українцями у складі.

Perfect World Shanghai Major 2024 — другий мейджор-турнір з Counter-Strike 2. Основні змагання відбудуться з 30 листопада по 15 грудня 2024 року на Мерседес-Бенц-Арені в Шанхаї. Призовий фонд турніру складе 1 250 000 доларів.