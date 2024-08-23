Команда Зінченка пройшла на Perfect World Shanghai Major 2024 EU RMR
Сьогодні, 23 серпня, відбувся матч Perfect World Shanghai Major 2024 EU RMR Closed Qualifier з гри Counter-Strike 2.
У групі B команда українського футболіста Олександра Зінченка, Passion UA здолала європейців з OG і кваліфікувалась на RMR. Українці впевнено забрали карту Inferno, та могли завершувати гру вже на другій карті, але за рахунку 10:2 команда сенсаційно поступилась 11:13. Втім, третій раунд також був за українським складом, суперники не змогли здобути перемогу.
Напередодні Passion UA в овертаймах перемогли інтернаціональний склад ARCRED, в якому разом з росіянами, узбекистанцем та білорусом виступає українець Данило "synyx" Мазур. Зазначимо, що для чотирьох із п'яти гравців команди це перший HLTV-лан турнір.
Passion UA (Україна) — OG (Європа) 13:7 Inferno, 11:13 Ancient, 13:8 Anubis
У складі Passion UA виступають п'ятеро українців:
- Микита "jackasmo" Скиба
- Дмитро "jambo" Семера
- Всеволод "s-chilla" Щуров
- Родіон "fear"Смик
- Едуард "zrRRoFIX" Петровський
Нагадаємо, раніше на турнірі Monte здолали ENCE, за яких грає їхній колишній гравець Віктор "sdy" Оруджев, а B8 перемогли Rhyno.
Perfect World Shanghai Major 2024 — другий мейджор-турнір з Counter-Strike 2. Основні змагання відбудуться з 30 листопада по 15 грудня 2024 року на Мерседес-Бенц-Арені в Шанхаї. Призовий фонд турніру складе 1 250 000 доларів.