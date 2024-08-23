Команда Зінченка пройшла на Perfect World Shanghai Major 2024 EU RMR

Сьогодні, 23 серпня, відбувся матч Perfect World Shanghai Major 2024 EU RMR Closed Qualifier з гри Counter-Strike 2.

У групі B команда українського футболіста Олександра Зінченка, Passion UA здолала європейців з OG і кваліфікувалась на RMR. Українці впевнено забрали карту Inferno, та могли завершувати гру вже на другій карті, але за рахунку 10:2 команда сенсаційно поступилась 11:13. Втім, третій раунд також був за українським складом, суперники не змогли здобути перемогу.

Напередодні Passion UA в овертаймах перемогли інтернаціональний склад ARCRED, в якому разом з росіянами, узбекистанцем та білорусом виступає українець Данило "synyx" Мазур. Зазначимо, що для чотирьох із п'яти гравців команди це перший HLTV-лан турнір.

Perfect World Shanghai Major 2024

EU RMR Closed Qualifier

Третій день, 23 серпня

Група B

Passion UA (Україна) — OG (Європа) 13:7 Inferno, 11:13 Ancient, 13:8 Anubis

У складі Passion UA виступають п'ятеро українців:

Микита "jackasmo" Скиба

Дмитро "jambo" Семера

Всеволод "s-chilla" Щуров

Родіон "fear"Смик

Едуард "zrRRoFIX" Петровський

Нагадаємо, раніше на турнірі Monte здолали ENCE, за яких грає їхній колишній гравець Віктор "sdy" Оруджев, а B8 перемогли Rhyno.

Perfect World Shanghai Major 2024 — другий мейджор-турнір з Counter-Strike 2. Основні змагання відбудуться з 30 листопада по 15 грудня 2024 року на Мерседес-Бенц-Арені в Шанхаї. Призовий фонд турніру складе 1 250 000 доларів.