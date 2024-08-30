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DRILLAS пройшли на Perfect World Shanghai Major 2024 RMR

Андрій Яросименко — 30 серпня, 18:38
DRILLAS пройшли на Perfect World Shanghai Major 2024 RMR
HTLV

Сьогодні, 30 серпня, відбувся матч Perfect World Shanghai Major 2024 Middle East RMR Closed Qualifier з гри Counter-Strike 2.

Команда DRILLAS впевнено здолала Onyx Ravens та кваліфікувалась на турнір.

Perfect World Shanghai Major 2024
Middle East RMR Closed Qualifier
Фінал кваліфікації

DRILLAS (Європа) — Onyx Ravens (Азія) 13:10 Mirage, 11:1 Ancient, 13:1 Anubis

У складі DRILLAS виступають двоє українців:

  • Алі "hAdji" Хайнус
  • Володимир "Woro2k" Велетнюк
  • Тал "meztal" Хахіашвілі
  • Владислав "Kvem" Король
  • Мейтар "AMSALEM" Амсалем

Нагадаємо, раніше на Perfect World Shanghai Major 2024 EU RMR кваліфікувалась команда українського футболіста Олександра Зінченка, Passion UA. Українці здолали європейську команду OG.

Perfect World Shanghai Major 2024 — другий мейджор-турнір з Counter-Strike 2. Основні змагання відбудуться з 30 листопада по 15 грудня 2024 року на Мерседес-Бенц-Арені в Шанхаї. Призовий фонд турніру складе 1 250 000 доларів.

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