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Українська команда B8 пройшла на Perfect World Shanghai Major 2024 EU RMR

Володимир Кук — 23 серпня, 21:38
Українська команда B8 пройшла на Perfect World Shanghai Major 2024 EU RMR
HLTV

Сьогодні, 23 серпня, відбувся матч Perfect World Shanghai Major 2024 EU RMR Closed Qualifier з гри Counter-Strike 2.

У групі А українська команда B8 (35) здолала іншу українську команду Monte (58) і кваліфікувалась на RMR. B8 не без проблем забрали першу карту Ancient, та вже на другій мапі знищили противника з рахунком 13:1.

Perfect World Shanghai Major 2024
EU RMR Closed Qualifier
Третій день, 23 серпня
Група A

B8 (Україна) — Monte (Польща) 13:11 Ancient, 13:1 Mirage

У складі B8 виступають п'ятеро українців:

  • Дмитро "esenthial" Цвір
  • Арсеній "cptkurtka023" Дерев'янський
  • Даніїл "headtr1ck" Валітов
  • Олексій "alex666" Ярмощук
  • Андрій "npl" Кухарський

Нагадаємо, раніше команда Олександра Зінченка Passion UA (41) у важкому матчі перемогла OG (48) та пройшла на Шанхайський Мажор.

Perfect World Shanghai Major 2024 — другий мейджор-турнір з Counter-Strike 2. Основні змагання відбудуться з 30 листопада по 15 грудня 2024 року на Мерседес-Бенц-Арені в Шанхаї. Призовий фонд турніру складе 1 250 000 доларів.

Counter-Strike 2 B8 Monte

Counter-Strike 2

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