Українська команда B8 пройшла на Perfect World Shanghai Major 2024 EU RMR

Сьогодні, 23 серпня, відбувся матч Perfect World Shanghai Major 2024 EU RMR Closed Qualifier з гри Counter-Strike 2.

У групі А українська команда B8 (35) здолала іншу українську команду Monte (58) і кваліфікувалась на RMR. B8 не без проблем забрали першу карту Ancient, та вже на другій мапі знищили противника з рахунком 13:1.

Perfect World Shanghai Major 2024 EU RMR Closed Qualifier Третій день, 23 серпня Група A B8 (Україна) — Monte (Польща) 13:11 Ancient, 13:1 Mirage

У складі B8 виступають п'ятеро українців:

Дмитро "esenthial" Цвір

Арсеній "cptkurtka023" Дерев'янський

Даніїл "headtr1ck" Валітов

Олексій "alex666" Ярмощук

Андрій "npl" Кухарський

Нагадаємо, раніше команда Олександра Зінченка Passion UA (41) у важкому матчі перемогла OG (48) та пройшла на Шанхайський Мажор.

Perfect World Shanghai Major 2024 — другий мейджор-турнір з Counter-Strike 2. Основні змагання відбудуться з 30 листопада по 15 грудня 2024 року на Мерседес-Бенц-Арені в Шанхаї. Призовий фонд турніру складе 1 250 000 доларів.