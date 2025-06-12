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Найкраща українська команда NAVI стартує на Мейджорі: суперниками будуть росіяни

Микола Дендак — 12 червня 2025, 09:40
Найкраща українська команда NAVI стартує на Мейджорі: суперниками будуть росіяни
NAVI

У четвер, 12 червня, українська кіберспортивна організація Natus Vincere стартує на найпрестижнішому турнірі сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025. Суперником буде білоруська організація Nemiga, у складі якої виступає троє росіян.

Поєдинок відбудеться у форматі Во1 та розпочнеться орієнтовно о 21:45 за київським часом. Транслюватиме поєдинок Maincast на Twitch та YouTube-каналах з однойменною назвою, а також канал доступний для перегляду на MEGOGO.

BLAST.tv Austin Major 2025
Стадія 3, 1 раунд, 12 червня

Natus Vincere (Україна, 9) – Nemiga (Білорусь, 29)

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Інша організація з України B8 не зуміла подолати другу стадію, поступившись у вирішальному матчі за вихід. Основна частина Austin Major 2025 триватиме до 22 червня, а призовий фонд складає 1 250 000 доларів.

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