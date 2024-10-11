NAVI зіграють проти принципових суперників з Virtus pro у чвертьфіналі IEM Rio 2024

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (1) зіграє проти російського складу Virtus pro (9) у чвертьфіналі IEM Rio 2024 з дисципліни Counter-Strike 2.

Початок матчу запланований на 18:00 за київським часом. Напередодні український колектив поступився бразильській Furia (14) у фіналі верхньої сітки групового етапу турніру. Суперники українців одразу пройшли у півфінал.

IEM Rio 2024. Бразилія

Призовий фонд – 250 тисяч доларів

Чвертьфінал, 8 жовтня

Natus Vincere (Україна) – Virtus pro (-)

IEM Rio 2024 проходитиме з 7 до 13 жовтня в Ріо, Бразилія. Переможець турніру отримає 100 тисяч доларів та путівку на IEM Katowice 2025.

У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Раніше "народжені перемагати" програли у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024, що проходив у Данії.