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NAVI зіграють проти принципових суперників з Virtus pro у чвертьфіналі IEM Rio 2024

Андрій Яросименко — 11 жовтня, 12:02
NAVI зіграють проти принципових суперників з Virtus pro у чвертьфіналі IEM Rio 2024
Navi

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (1) зіграє проти російського складу Virtus pro (9) у чвертьфіналі IEM Rio 2024 з дисципліни Counter-Strike 2.

Початок матчу запланований на 18:00 за київським часом. Напередодні український колектив поступився бразильській Furia (14) у фіналі верхньої сітки групового етапу турніру. Суперники українців одразу пройшли у півфінал.

IEM Rio 2024. Бразилія
Призовий фонд – 250 тисяч доларів
Чвертьфінал, 8 жовтня

Natus Vincere (Україна) – Virtus pro (-)

IEM Rio 2024 проходитиме з 7 до 13 жовтня в Ріо, Бразилія. Переможець турніру отримає 100 тисяч доларів та путівку на IEM Katowice 2025.

У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

  • Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
  • Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
  • Міхай "iM" Іван (Румунія);
  • Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
  • Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Раніше "народжені перемагати" програли у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024, що проходив у Данії.

Natus Vincere Counter-Strike 2 IEM Rio 2024

Natus Vincere

NAVI вийшли у чвертьфінал IEM Rio 2024
NAVI зіграють проти Furia у фіналі верхньої сітки IEM Rio 2024
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