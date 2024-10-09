NAVI вийшли у чвертьфінал IEM Rio 2024
Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (1) поступилася бразильській Furia (14) у фіналі верхньої сітки групового етапу IEM Rio 2024 з дисципліни Counter-Strike 2.
Поєдинок завершився з рахунком 2:0. Українці не змогли нав'язати боротьбу на виборі опонента Nuke, та відверто провалилися на своєму Mirage.
Попри поразку, "народжені перемагати" все одно вийшли у плейоф турніру і зіграють у чвертьфіналі. А ось Furia вийшла одразу у півфінал. Суперник української команди визначиться пізніше.
Фінал верхньої сітки, 8 жовтня
Furia (Бразилія) – Natus Vincere (Україна) 2:0 (13:10 Nuke, 13:4 Mirage)
IEM Rio 2024 проходитиме з 7 до 13 жовтня в Ріо, Бразилія. Переможець турніру отримає 100 тисяч доларів та путівку на IEM Katowice 2025.
У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:
- Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
- Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
- Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
- Міхай "iM" Іван (Румунія);
- Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
- Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).
Раніше "народжені перемагати" програли у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024, що проходив у Данії.