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NAVI вийшли у чвертьфінал IEM Rio 2024

Микола Дендак — 9 жовтня, 21:37
NAVI вийшли у чвертьфінал IEM Rio 2024

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (1) поступилася бразильській Furia (14) у фіналі верхньої сітки групового етапу IEM Rio 2024 з дисципліни Counter-Strike 2.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0. Українці не змогли нав'язати боротьбу на виборі опонента Nuke, та відверто провалилися на своєму Mirage.

Попри поразку, "народжені перемагати" все одно вийшли у плейоф турніру і зіграють у чвертьфіналі. А ось Furia вийшла одразу у півфінал. Суперник української команди визначиться пізніше.

IEM Rio 2024. Бразилія
Призовий фонд – 250 тисяч доларів
Фінал верхньої сітки, 8 жовтня

Furia (Бразилія) Natus Vincere (Україна) 2:0 (13:10 Nuke, 13:4 Mirage)

IEM Rio 2024 проходитиме з 7 до 13 жовтня в Ріо, Бразилія. Переможець турніру отримає 100 тисяч доларів та путівку на IEM Katowice 2025.

У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

  • Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
  • Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
  • Міхай "iM" Іван (Румунія);
  • Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
  • Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Раніше "народжені перемагати" програли у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024, що проходив у Данії.

Natus Vincere Navi Counter-Strike 2 FURIA IEM Rio 2024

Natus Vincere

NAVI зіграють проти Furia у фіналі верхньої сітки IEM Rio 2024
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