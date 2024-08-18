NAVI зіграють з Vitality в фіналі IEM Cologne 2024
AleksiB — капітан Natus Vincere
ESL
Українська команда Natus Vincere (1) зустрінеться з Vitality (3) у фіналі престижного турніру IEM Cologne 2024 з гри Counter-Strike 2.
Вирішальний поєдинок відбудеться сьогодні, 18 серпня, о 18:00 за київським часом. Зазначимо, що на шляху до фіналу "народжені перемагати" здолали португальців з SAW та інтернаціональний склад MOUZ.
IEM Cologne 2024. Кельн, Німеччина.
Призовий фонд — 1,000,000 доларів
Фінал, 18 серпня
NAVI (Україна) — Vitality (Франція)
Зазначимо, що у складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:
- Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
- Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
- Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
- Міхай "iM" Іван (Румунія);
- Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
- Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).
Нагадаємо, напередодні NAVI стали переможцями Esports World Cup 2024. Також наприкінці березня "народжені перемагати" стали чемпіонами найпрестижнішого турніру з CS 2 — PGL Major Copenhagen 2024.