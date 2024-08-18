NAVI зіграють з Vitality в фіналі IEM Cologne 2024

Українська команда Natus Vincere (1) зустрінеться з Vitality (3) у фіналі престижного турніру IEM Cologne 2024 з гри Counter-Strike 2.

Вирішальний поєдинок відбудеться сьогодні, 18 серпня, о 18:00 за київським часом. Зазначимо, що на шляху до фіналу "народжені перемагати" здолали португальців з SAW та інтернаціональний склад MOUZ.

IEM Cologne 2024. Кельн, Німеччина.

Призовий фонд — 1,000,000 доларів

Фінал, 18 серпня

NAVI (Україна) — Vitality (Франція)

Зазначимо, що у складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Нагадаємо, напередодні NAVI стали переможцями Esports World Cup 2024. Також наприкінці березня "народжені перемагати" стали чемпіонами найпрестижнішого турніру з CS 2 — PGL Major Copenhagen 2024.