NAVI здолали Falcons та гарантували участь у плейоф BLAST Open Rotterdam 2026

У п'ятницю, 20 березня, українська команда Natus Vincere продовжила виступ на турнірі з Counter-Strike 2 – BLAST Open Rotterdam 2026.

Після перемоги над B8 у першому матчі групи A, український колектив здолав Team Falcons. "Народжені перемагати" здобули вольову перемогу з рахунком 2:1 (Mirage – 9:13, Inferno – 13:9, Dust2 – 13:9).

Завдяки цьому український колектив достроково вийшов у плейоф турніру. Свій наступний матч NAVI зіграють 23 березня з переможцем пари FURIA – Aurora Gaming.

Напередодні українська організація B8 зазнала другої поразки на турнірі, цього разу від американської NRG. Таким чином "бейти" посіли останнє місце на турнірі та покинули змагання.

Нагадаємо, у неділю, 15 березня, українська команда Natus Vincere здобула перемогу у фіналі престижного турніру з Counter-Strike 2 – ESL Pro League Season 23. Це був перший тріумф на тір-1 турнірі за півтора року.