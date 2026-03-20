Мейджор все далі: B8 вчергове провалили престижний турнір та вилетіли з останнього місця

Сьогодні, 18 березня, відбулися матчі престижного турніру з Counter-Strike 2 – BLAST Open Rotterdam 2026.

У поєдинку групи A українська організація B8, яка на старті турніру поступилася в українському дербі NAVI, грала матч на виліт проти американської NRG. Зустріч завершилася поразкою з рахунком 0:2.

Таким чином "бейти" посіли останнє місце на турнірі та покинули змагання. Це вже четвертий поспіль провальний турнір (два останні, два передостанні місця). За весь 2026 рік у колективу лише 2 перемоги при 10 поразках.

Зауважимо, що будь-яка поразка "бейтів" негативно впливає на їхні шанси вийти на головний турнір – Мейджор. Цей рік команда розпочинала в топ-10 світу, але вже зараз перебуває на 22 місці в Європі. На Мейджор вийдуть 17 найкращих з Європи.

BLAST Open Rotterdam 2026

Група A, перший матч

20 березня

NRG (США) – В8 (Україна) 2:0 (13:6 Inferno, 13:9 Ancient)

Нагадаємо, у неділю, 15 березня, українська команда Natus Vincere здобула перемогу у фіналі престижного турніру з Counter-Strike 2 – ESL Pro League Season 23. Це був перший тріумф на тір-1 турнірі за півтора року.